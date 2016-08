Kvalitetssikring

En trøst er det jo at også andre er feilbarlige mennesker, og at det slett ikke er så enkelt i bankvesenet heller. 25. august spurte Dagens Næringsliv en bankdirektør i Rogaland om bakgrunnen for at han hadde gått ut av Børsstyret etter at dette styret ila ham en bot på 658 400 kroner. Han sa: «Det gikk en periode, i og med at det var påske imellom. Denne tiden brukte banken på å kvalitetssikre tapene.»

En språkinteressert person i samme bransje vet litt om strevet med å kvalitetssikre regnskaper, men han er i villrede om hvordan tap kan, eventuelt skal, kvalitetssikres. Kanskje det er kvalitet over dem hvis de bare er store nok, en illustrasjon av et grunnprinsipp i marxistisk filosofi, nemlig kvantitetens overgang til kvalitet? Det er jo mer sus over store tap enn det er over småtterier.

Et annet uttrykk som skribenter og talende journalister roter med, er verbet å forebygge. Det betyr å hindre, avverge. Politiets oppgave er ikke bare å etterforske og oppklare, men også å forebygge lovbrudd.

Dette ble ikke oppfattet slik av Aftenpostens lederskribent 17. august, Det sto at den norske E-tjenesten ønsker å forebygge sikkerheten for nordmenn utenfor landets grenser, og en leser mener det derfor er best å holde seg innenlands, uansett værforholdene.

I TV 2 var prosaen og ordvalget like dårlig kvalitetssikret: I en redegjørelse for den kompliserte situasjonen angående medisinbruk, dopinganklager og toppidrett ble uttrykket «helseforebyggende astmamedisiner» brukt.

Når TV 2 ikke klarer det bedre, kan ingen vente at IOC, Den internasjonale olympiske komité, skal klare å rydde opp. Men vi får prøve å huske at noe av det mest helseforebyggende man kan foreta seg, er å helle i seg en flaske sprit hver dag.