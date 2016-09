Vi skal ta for oss et mer hverdagslig genitivproblem enn i går, da vi var innom bibelspråket. Det høye stilnivå glimret ved sitt fravær i denne skildringen i Dagbladet 2. september og ville ha vært malplassert: «Mannen fortsatte imidlertid å rope, og kvelden til mannen fikk en brå avslutning da han ble ført ut med en vekter i hver arm.»

Her er det ganske mye som er gått galt, og i så måte er avisens skribent nesten like uheldig som mannen. «Kvelden til mannen» er svært klønete norsk. Siden han er nevnt i foregående setning, hadde det gått fint med «og for ham fikk kvelden en brå avslutning». Hovedpoenget er at vi her klarer oss fint uten genitiv; «mannens kveld» hadde eller ikke vært noe språkelegansens høydepunkt. Genitiv med «til» er en farlig sak; det er ikke så greit å vite hva «forslaget til regjeringen» betyr. Paradoksalt nok kan det være et forslag fra regjeringen – og da er det bedre å skrive det. Eller det kan være et forslag som noen, sannsynligvis en folkevalgt person, en kommune eller et parti, har fremlagt for regjeringen.

Men dette er ikke det verste i setningen. Hvis mannen ble ført ut med en vekter i hver arm, må han ha vært uvanlig sterk. Det er jo ikke lettvektere (unnskyld!) som blir ansatt som vaktpersonale, og de som skulle føre ut en person som bar én vekter i hver arm, kan ikke ha vært sveklinger, de heller. Hvis det hadde stått «ført ut av to vektere» hadde detaljrikdommen vært tilfredsstillende.

Nå er det kanskje enkelte som vil hevde at en vekter er et historisk ord, og at deres tid er forbi: De gikk i gatene med vekterstaven og fortalte med klar røst hvor langt det led på natten, eller hvor mye klokken var slagen, for å holde seg til eldre språk. Men en vekter er også en person som er ansatt i et vaktselskap, og dem er det ikke blitt færre av i det siste. Så ordet er moderne nok.