Hva har Knausgård, Picasso og hjerneforskere til felles? De blir ikke de samme etter at Siri Hustvedt har sett på dem.

Siri Hustvedt: Kvinne ser på menn som ser på kvinner. Essays om kunst, kjønn og sinn

Oversatt av Knut Johansen

Aschehoug

Dokumentar

Hva er det å være menneske? Tittelen på den amerikanske forfatteren Siri Hustvedts siste essaysamling antyder at hun er en betrakter, en som kjølig ser på andre, gjerne menn (som ser på kvinner). Men denne boken er alt annet enn en tilskuerberetning: Disse essayene er ment å gjøre noe med deg.

Aschehoug

Ulmende raseri

Disse tekstene er skrevet med noe av det samme ulmende raseriet og ønsket om å sprenge kategorier som gjennomsyrer romanen Denne flammende verden (2014), hvor hovedpersonen Harriet Burden iscenesetter tre store kunstverk under dekke av mannlige kunstnere, og høster lovord som mann. Kjønn er definitivt en stor del av Siri Hustvedts litterære univers. Men hadde det vært så banalt som det, ville det ikke vært noe igjen av skriften hennes idet man sa ordet feminisme.

Det intrikate, indre livet til denne forfatteren kjemper seg ut i essayets form, og her handler kanskje om noe så universelt som spørsmålene knyttet til det å være menneske mer enn noe annet: Kjønn er en biting, en hindring, en merkelapp, en stoppestein, om målet er å leve som et intelligent og samtidig følende menneske.

Siri Hustvedt nekter å akseptere svart/hvit-kategorier som lett tas for gitt i i den vestlige verden (og stadig oftere godtas uten spørsmål): hjernevitenskap versus skjønnlitteratur, kjølig intelligente menn versus hysteriske og følsomme kvinner.

Klok brobygger

Essaysamlingen handler tilsynelatende om så sprikende temaer som kunst (blant kunstnerne som analyseres er Anselm Kiefer, Picasso, de Kooning og Louise Bourgeois), kjønn, psykoanalyse, Knausgård, litteratur som terapi, det merkelige fenomenet som menneskelig hår egentlig er, den store koreografen Pina Bausch som ble fortolket på lerretet av den like store filmskaperen Wim Wenders, den spanske filmskaperen Almodovars kuratering av en Mapplethorpe-fotoutstilling.

Hustvedt har et utrolig rikt spekter av referanser, fra Freud, filosofen Maurice Merleau-Ponty, til randen av det nyeste av hjerneforskning. Men gjennom denne kakafonien av kunnskap, i denne ustyrlige lærdheten som Hustvedt besitter, er det hele tiden et dirrende spørsmål: Hva er det å være menneske?

Kan vi akseptere den tørre vitenskapeligheten om menneskets bevissthet som hjerneforskningen tilbyr oss, handler sjelslivet vårt til syvende og sist kun om kjemiske balanser i hjernen? Kan vi tåle at halve menneskeheten tilkjennes mindre plass og respekt enn sine mannlige motparter? Hvordan skal vi forstå noe så irrasjonelt og merkelig som kunst, om ikke dypt emosjonelt?

Hva er virkelig?

Hustvedt kjemper seg gjennom lagene av kvasivitenskapelighet i kunstverdenen, og snur vitenskapen selv til et redskap for kunsten og fantasien: Siden mennesket til enhver tid fortolker og farger verden emosjonelt og relasjonelt, betyr ikke det at ordene «objektiv virkelighet» har mistet mye av sin iboende makt? Hvordan kan vi en gang snakke om «virkelighetslitteratur» når vi vet at hjernen, i sin natur, vil forvrenge minner, forflytte og forskjønne, omskape og lage historier?

Å være såkalt objektiv og analytisk er å gå på tvers av selve det menneskelige – nå grundig dokumentert av moderne nevropsykologi - vår oppfatningsevne og vår hukommelse er svøpt i forventninger, følelser og av fantasien forvridde oppfatninger og minner! Hukommelse, fantasi og framtidsvisjoner går hånd i hånd, og er litteraturens og vitenskapens råmateriale. Så hvorfor skal vi undervurdere følelser?

Knausgård uten konkurranse

I et av essayene skriver Hustvedt om da hun intervjuer Karl Ove Knausgård på en scene i New York og får stilt ham et siste spørsmål, som han kanskje misforstår, kanskje ikke (senere har han hevdet at det er en misforståelse), som handler om at han kun refererer til en eneste kvinne i bøkene sine, nemlig filosofen Julia Kristeva, og han svarer «ingen konkurranse».

Slik Hustvedt tolker Knausgårds svar, er kvinner ingen konkurranse for ham. Kanskje Hustvedt er blindet av sin egen analyse, men den gir definitivt mening når hun bygger den ut med Knausgårds egen beskrivelse av det å skrive som noe dypt feminint og frykten for dette feminine, og satt i sammenheng med den maskuline attityden til kunstnere som Picasso, blir det tydelig at det kvinnelige fortsatt er en stor trussel og en nedgraderende beskrivelse for mannlige utøvere av «sporten» kunst (og ja, for dem er det en konkurranse). Og faktum består:

Kvinner leser kvinner

Kvinner leser kvinnelige forfattere, menn leser dem ikke (20 prosent av leserne til kvinnelige forfattere er menn, mot 50 prosent når det er en mannlig forfatter). Det betyr at denne kritikerens vurdering vil bli sett på som mindre betydningsfull enn om den var skrevet av en mann, og objektet for denne kritikken vil ikke bli løftet opp av mannlige lesere, når de ser boken Kvinne ser på menn som ser på kvinner i bokhandelen.

Tatt i betraktning Hustvedts enorme intellektuelle kaliber, blir det mannlige leseres eventuelle tap.

Ut på dypt vann

Men når det er sagt: Å lese Siri Hustvedt kjennes som å ta hånden til en eldre søster som drar meg ut på dypt vann, fra der jeg står inne på grunna og gruer meg for å svømme. Hun tenker modig, tverrvitenskapelig og tverrkunstnerisk om det å være menneske, på en måte få kan måle seg med i dag. Å lese denne essaysamlingen er frydefullt, det kiler hjernen, og det gjør i hvert fall meg klokere og mer beredt til å stille spørsmålet: Hva er det å være menneske?

Mer fra Siri Hustvedt:

Hjerneforsker, kunstner og feminist

De tre temaene som gjennomsyrer denne essaysamlingen, finner man igjen i flere av Siri Hustvedts utgivelser, som spenner over essays, sakprosa og romaner.

Skjelvende hjerneforskning

Ett av de avgjørende vendepunktene i hennes forfatterskap er sakprosatittelen Den skjelvende kvinnen (2010):

Aschehoug

Fortellingen starter med hvordan hun begynner å skjelve ukontrollert idet hun skal holde en minnetale over sin avdøde far, professor Lloyd Hustvedt, på universitetet der han jobbet. Skjelveanfallet får henne til å undersøke den skjøre og på ingen måte veldefinerte forbindelsen mellom kropp og sjel, for å finne ut hvordan en sterk psykisk reaksjon kan gi seg utslag i noe så konkret som fysisk skjelving. Undersøkelsene hennes tar henne fra filosofi via psykologi til moderne hjerneforskning, og har gjort Hustvedt til en respektert og internasjonalt anerkjent tenker innen hjernevitenskap.

Kunst og kjønn

Hustvedt har siden 1995 skrevet om kunst, og denne interessen for kunstfeltet kommer til uttrykk i romanen Denne flammende verden (2014), som handler om den middelaldrende kunstneren Harriet Burden.

Aschehoug

Hovedpersonen har hele livet vært gift med en kjent kunstsamler, og har skjult seg selv og sitt kunsttalent, et talent som aldri er blitt ordentlig anerkjent. Etter at mannen dør, gjennomfører hun et storslagent kunstprosjekt, idet hun lager tre installasjoner og «gir dem» til tre mannlige kunstnere, som tar all ære for dem. Og hvilken ære de får! Hva er identitet, hva er kjønn og hva er kunst? er spørsmålene i denne romanen.

I den nye essaysamlingen, reflekterer Hustvedt over hvordan hovedpersonen er bygget på den franske kunstneren Louise Bourgeois, som ikke ble anerkjent før hun var over 60 år, og om sammenheng mellom kjønn og kunst.