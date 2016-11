Kvinnene inntar Hydrogenfabrikken

Den gamle Hydrogenfabrikken like ved Gamlebyen i Fredrikstad er blitt tilholdsted for kunstnere og andre kreative sjeler. Her er atelierer og utstillingslokaler på over 500 kvadratmeter som kunstnerne leier av Fredrikstad Innovasjonspark og Orkla Eiendom.

Fra lørdag er det billedkunstnerne Kristin Romberg, Fredrikstad, Mia Gjerdrum Helgesen, Asker og Cathrine Knudsen, Oslo, som fyller lokalene.

– Jeg har lenge hatt lyst til å ha utstilling i Fredrikstad. Jeg føler tilknytning til byen og har hytte på Hvaler, sier Cathrine Knudsen.

Grafikk og oljemalerier

Hun viser både oljemalerier, grafikk, aluminiumsarbeider, tekstiler og sine siste glassproduksjoner fra Hadeland Glassverk.

Knudsen begynte å male på egen hånd i 1998, debuterte i 2003 og har hatt et jevnt utstillingsløp siden. Hun bruker systematisk naturens uttrykk i bildene - det vil si naturens kretsløp - vekst og fall. Hun er opptatt av det skjøre. Det er stille elementer og rolige bevegelser.

Fjær som faller til ro, blader som rører på seg i vinden, strå som vaier. Ikke nødvendigvis direkte figurativt, men med klart gjenkjennelige elementer.

– Jeg har funnet mitt uttrykk og jeg stoler på min indre følelse. Jeg har valgt en vei som er riktig for meg. Jeg er selv litt stille av meg, og det er vel en sarthet også i bildene mine, sier Knudsen.

Stor interesse

Kristin Romberg viser inntrykk fra et lengre arbeidsopphold i Lofoten.

Hun er utdannet ved Westerdals reklameskole og Einar Granum Kunstfagskole i Oslo og fra the Sydney College of the Arts. Hun har hatt en rekke separatutstillinger og deltatt i flere gruppeutstillinger.

– Vi håper at utstillingen blir godt besøkt. Det er stor intereresse for hva som skjer i Hydrogenfabrikken, sier Romberg.

Tredje kvinne ut i Hydrogenfabrikken er Mia Gjerdrum Helgesen. Hun har sin kunstutdannelse fra Kunsthøyskolen i Oslo, Westerdals School of Communication og Academy of Art i San Francisco. I Fredrikstad viser hun delvis abstrakte malerier i akryl.

Utstillingen Etterklang står frem til 20.november og en av kunstnerne er alltid til stede i utstillingshallen.