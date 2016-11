LO gir millioner til Dagsavisen og Klassekampen

Bevilgningen fra LO-sekretariatet kommer etter anbefaling fra LOs Medieutvalg.

– God journalistikk er viktigere enn noen gang for et opplyst offentlig ordskifte. LO har historisk sett spilt en viktig rolle for bredden i norske medier, som vi nå fører videre, sier Hans-Christian Gabrielsen, andre nestleder i LO og leder av medieutvalget.

– Både Klassekampen og Dagsavisen har over lengre tid også hatt en positiv satsing med bred og god dekning innen arbeidslivsspørsmål, politikk, næringsliv og fagbevegelsen. Vi ønsker å bidra økonomisk til å videreutvikle denne satsingen gjennom konkrete mediebidrag, ikke aksjekjøp. Gjennom vedtaket i LO-sekretariatet anerkjenner vi også den viktige rollen begge avisene spiller i det norske medielandskapet, fortsetter Gabrielsen.

Nylig kjøpte LO Media Avisenes Nyhetsbyrå (ANB) fra Amedia. Vedtaket fra LO-sekretariatet forutsetter at det skal utvikles et samarbeid om stoffutveksling mellom ANB og avisene.