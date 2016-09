Langt færre besøker Munchmuseet i år

I fjor sommer sto folk i kø for se utstillingen Van Gogh+Munch.

172 000 søkende så i perioden mai til september utstillingen med publikumsfavoritten Vincent van Gogh satt sammen med Edvard Munch.

Utstillingen viste det nære slektskapet mellom Munch og van Gogh og hvordan oppholdene i Paris ble et vendepunkt for begge.

Totalt besøkte 255.000 mennesker Munchmuseets utstillinger i fjor, mens antall besøkende hittil i år bare er 139.000. På samme tid i fjor var besøkstallet 212 500, altså en betydelig nedgang.

Anne Gjertsen

van Gogh museum, Amsterdam

Munchmuseets storsatsing

Utstillingsserien + Munch har samlet sett vært en suksess, mener direktør Stein Olav Henrichsen.

Først ut var den omstridte norske samtidskunstneren Bjarne Melgaard, som i januar i fjor åpnet utstillingsserien. 35.000 besøkende så Melgaard-utstillingen i starten av 2015, så fulgte Van Gogh med 172 000 besøkende, og så Gustav Vigeland-ustillingen som ble sett av 42.700 i perioden oktober til januar 2016.

I år har 57 000 besøkende sett Mapplethorpe+Munch, mens utstillingen med amerikanske Jasper Johns og Edvard Munch hittil er sett av 67 000.

Magnus Knutsen Bjørke

– Vesentlig bedre enn tidligere år

Direktør Stein Olav Henrichsen vektlegger at besøket i 2016 er vesentlig bedre enn tidligere år.

– Og vi ser at vi har hatt en svært god utvikling over tid. Besøket til museet har vært stabilt på 125 000 besøkende med unntak av jubileumsåret 2013 med 205 000 besøkende og ikke minst 2015 da vi satte besøksrekord med 255 000. I fjor var det særlig Van Gogh+Munch som bidro til en dobling, sier Henrihcsen på telefon fra Paris, hvor han skal delta på åpning av Munch-utstilling på Le musée Marmottan Monet.

Han vil ikke være med på at 2016 er et dårlig år for museet, selv om det er en betydelig nedgang fra i fjor.

– Vi har ingen van Gogh i år, men vi hadde klart flere besøkende på Robert Mapplethorpe enn det vi hadde forventet.

– Vi jobber nå bevisst med hvordan vi kan treffe det kunstinteresserte publikum på en best mulig måte. Både pressearbeidet og det som skjer på sosiale medier er viktig for oss, sier Henrichsen.

Forventninger til Asger Jorn?

14. oktober åpner siste utstilling i +Munch-serien med danske Asger Jorn, som er en av Danmarks mest betydlige kunstnere. Jorn var dypt influert av Edvard Munch og for første gang vises de to sammen i Norge.

– Vi har anslått 35.000 besøkende, men vi vet jo aldri på forhånd. Asger Jorns kunstnerskap er ikke vist så bredt i Norge før, sier Henrichsen.

Knausgård velger Munch neste år

Neste års høydepunkt er forfatteren Karl Ove Knausgårds Munch-utstilling. Han får plukke fritt fra museets samling på 28.000 kunstverk.

– Vi har sett etter nye viktige stemmer som kan gi oss nye perspektiver på Munchs kunsterskap, sier Henrihcsen.

– Knausgård skriver godt om kunst og han holdt en spennende tale til Munchs 150-års-jubileum. Det var noe av bakgrunnen for at vi spurte Knausgård om han ønsket å bidra til en utstilling, sier Henrihcsen som antar at den utstillingen vil vise spennende berøringspunkter mellom litteratur og billedkunst.

– Knausgård går grundig inn i bestemte problemstillinger i Munchs kunstnerskap, sier Henrichsen.