Tenkt om de voksne er noe annet enn de gir seg ut for? Lærer Frosk er en frisk og morsom film som setter full fart i barnas fantasi. Filmens unge heltinne er åtte år gamle Lisa. Hun lever på en idyllisk, bilfri øy der hun er omgitt av dyr på alle kanter.

Lisa bor sammen med moren, som er en vimsete alenemor og hardtarbeidende dyrlege (ikke ulik Janne Formoes rollefigur i Karsten og Petra-filmene). I huset til Lisa og moren er det levende kyllinger, ildere og skilpadder. Men Lisas favorittdyr er frosk. Da hun en dag holder en presentasjon for klassen sin om frosker, får plutselig læreren hennes en merkelig reaksjon.

Lisa gikk til skolen

KontxtFilm

Snart må læreren avsløre sin største hemmelighet overfor Lisa: Han har en medfødt genfeil som gjør at han forvandles til en frosk bare noen sier ordet «frosk». Læreren er redd for at han ikke vil bli akseptert om dette blir kjent.

Derfor gjør han som utallige superhelter; han velger å leve et dobbeltliv. De to versjonene av ham blir ekstra vanskelig å sjonglere når han blir forelsket i en kollega – samtidig som skolen få en ny, superstreng rektor. Rektor Stork hater nemlig frosker og mener at «frosker er nederst på rangstigen i dyreriket».

Populær barnebok

Filmen er basert på en 22 år gammel, populær barnebok, skrevet av nederlandske Paul van Loon. Det eventyrlige og hverdagslige flettes lekent sammen i filmen. Budskapene formidles ikke med store bokstaver, men gir barna rom til å tenke selv.

Filmen er både morsom og spennende. Men da den actionfylte finalen nærmer seg, blir regien litt rotete. Filmfortellingen begynner å hoppe hit og dit, og den store spenningsscenen ender som et dramaturgisk mageplask.

Froskeperspektiv

KontxtFilm

Den sjarmerende læreren er for øvrig veldig kjedelig som frosk. Han har paddeflat personlighet og ser ikke ut til å skjønne et kvekk av hva som foregår rundt ham. Det hadde vært morsomt om regissøren hadde animert litt mer liv inn i det hjelpeløse amfibiet.

Filmen er ellers fint dubbet til norsk av dyktige skuespillere. Men det skurrer litt når man prøver å «late som» om filmen foregår i Norge. Omgivelsene ser ikke norske ut, og selv de yngste ser at filmen er dubbet. Da virker det bare rart at læreren sier til Lisa at han har rettet norskprøven hennes.

Lærer Frosk vant nylig publikumsprisen på Norges største barnefilmfestival, Barnefilmfestivalen i Kristiansand. Filmen er et sprettent tilskudd på kino.