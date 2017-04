Lars Saabye Christensen byr på rester fra romanene

Lars Saabye Christensen

De nye reglene (dikt)

Cappelen Damm

Lars Saabye Christensen har preget norsk litteratur i nesten 40 år med diktsamlinger, novellesamlinger og romaner. Han har vunnet en rekke priser og er utgitt i 36 land. I fjor ga han ut diktboken Sanne gleder (illustrert av Stian Hole), et tilsvar til lesere som etterlyste glede i forfatterskapet hans.

Minner om reservedrakten

Det er imidlertid melankolien, nostalgien og det sorgmuntre som er Saabye Christensens rette element, og det er her han er tilbake i årets diktsamling.

Poeten går i begravelser og på kirkegårder, blikket går gjerne til oppveksten, til minner om svømmebeltet på ryggen, søndagsskole, sovesaler, klasseforstander, tivoli, bulkete konfirmasjonsdresser, kolonihager, lagoppstilling, rødt kort og reservedrakt på fotballbanen.

Blir aldri ferdig

Diktet «Minneriket» avsluttes slik: «Jeg begynte å skrive disse linjene på gutterommet under villvinen / og er dessverre ennå ikke helt ferdig.»

Nei, Lars Saabye Christensen blir ikke ferdig med det som er hans tema og stoffområde, heldigvis. Det er disse litt lengre diktene der han bruker det han kan, som er best. Som her:

Da vi brakk opp gulvet på soverommet

for å legge et nytt

fant vi tre korker, merke Frydenlund, et sparess

og en hjerterknekt

Jeg blir glad bare ved tanken:

Her satt bygningsarbeiderne en sommerdag i 1950

og tok en pust i bakken

mens de hygget seg med øl og kortspill

i det som skulle bli huset

som vi bor i, skriver i, dør i

Store temaer som sorg og melankoli skaleres ned i sammenligningsleddene, som her: «Melankoli er sorg som har vært hos urmakeren».

Dropp ryggsekk i byen

Diktsamlingen heter De nye reglene, og tre dikt har denne tittelen. Her ramses det opp forbud og påbud som kan minne om janteloven, noen humoristiske («ikke bruk ryggsekk i tettbygde strøk»), andre mer kryptiske («slip neglene på dørkarmen). Alle er av en type som later til å være sosialt regulerende.

Det er nærmest uvanlig at nye, norske dikt har titler. Diktene kjedes heller sammen i diktsamlinger med prosjektkarakter, boken skal leses i helhet og ikke som enkeltdikt.

Slik er det ikke hos Saabye Christensen, alle dikt har titler, 93 i alt. Det virker nesten dristig, for hvert dikt må da tåles å leses for seg. Og det tåler de ikke alltid.

Overflødige titler

Å gi titler til helt korte dikt er en ekstra utfordring, tittelen bør være et tillegg til diktet, og ikke en oppsummering. En tittel som «Reprise» virker overflødig her:

Jeg blir aldri ferdig med å skrive om telefonkiosker

Ikke denne gangen heller

Ofte står det to dikt på samme side, uten at jeg kan se at de kommenterer hverandre, kanskje er det for å spare plass.

Kommenterer virkelighetsdebatten

Mange av diktene er som små pussigheter, men heller ikke særlig mer, som dette: «Før var jeg lykkelig / Nå er jeg i bedre humør».

Vi møter en poet som tenker tilbake, en poet som sitter og sliper på formuleringer og skaper underfundige sammenligninger. Men også kommenterer forhold i samtiden, blant annet til debatten om virkelighetslitteraturen:

Man kan ikke lenger stole på romanen: den er visst sann

Uten lukt og smak

Det vi derimot ikke møter, er en poet som beveger seg rundt i landskapet. Dette lyriske universet er uten lukt og smak og taktile fornemmelser. Poetens kropp merkes ikke, det er alltid en stemme vi hører.

Ofte lekes det med faste uttrykk: «Jeg vil ikke akkurat si at jeg fikk snøret i bånn / Det var ikke engang håp i det». Slike formuleringer og ordspill kjenner vi igjen fra Saabye Christensens romaner og noveller.

Prosaen hans er gjennomgående poetisk. Poesien blir på sin side ofte for prosaisk, for eksempel brukes rytmer og klanger i liten grad. Saabye Christensen skriver lite om seg selv, heller om den eldre damen, den halte mannen, astronauten og dykkeren, mannen som triller kona i rullestol, han eller hun.

Biter av et prosaunivers

Diktene er ofte biter av Saabye Christensens prosaunivers. De nye reglene blir for meg ingen viktig bok i forfatterskapet, men mer som en pause mellom de store romanene. Han er for proff til å skrive dårlig, det er lite fyllstoff eller upresisheter her. Diktene går deg rett i møte. Men et stort flertall av dem etterlater ikke særlig inntrykk.

For diktsamlingen Kargo (2016) ble Saabye Christensen kritisert for å være for ordrik. I årets samling er han ofte for knapp.

For det er de lengre, personlige diktene som er best, som «Portrett av forfatteren underveis», om opplesningsturneer: følelsen av at avreiser og ankomster går i ett, at flyplassene er midlertidige kirkegårder, at minibaren er et sted man ender opp alene. En forfatter som en kulturlivets triste handelsreisende.

I slike dikt våger Lars Saabye Christensen mer. Han lager ikke bare metaforer.

Hvordan skal man oppsummere diktsamlingen? Kanskje i dette: Det er de små tingene som teller. «Jeg lengter etter et papirfly», skriver dikteren. Det er et ønske i sympatisk størrelsesorden.