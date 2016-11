Å avslutte Øya på festivalens hovedscene lørdag er blitt noe spesielt for norske artister. Det startet med en debatt for noen år siden, da musikkbransjen diskuterte om det ville finnes norske festival-headlinere etter at Kaizers Orchestra satte oljefatene i garasjen.

Øyafestivalen svarte med å løfte frem artister som Todd Terje og Susanne Sundfør i denne spoten. I år var Highasakite headliner fredag. Neste år er lørdagsturen kommet til hip-hoper og nyslått multikunstner Lars Vaular (32).

– Det er helt ypperlig, og passer meg veldig bra. Helt siden vi spilte Øya i 2012 har jeg hatt en ambisjon om at det ikke skulle bli siste gang. Da jeg spilte i Teltet sist, var det en intens opplevelse. Nå blir det spennende å ta energien derfra videre til neste steg, sier Lars Vaular.

Se videoen til hiphoperens nyeste låt:

Suksess med egen TV-serie

Han er enig i at det er spesielt å være norsk avslutter på hovedscenen.

– Det er absolutt en hedersplass, og det er gøy at det ennå finnes slike mål man kan oppnå. Jeg har alltid hatt lyst til «å gjøre» de store scenene, lage konsertene mine enda større, og nå må vi i gang med en real brainstorming. Vi skal gjøre noen drøye ting når vi kommer dit, sier Lars Vaular.

Hva det blir, vil han ikke gå inn på. Overraskelsesmomentet skal gjelde. Men at det kan bli noe visuelt, er sannsynlig. For i høst har hip-hoperen ikke bare drevet med musikk, men også laget egen TV-serie med en kar som heter «Lars Vaular» i hovedrollen.

Serien heter «Ekte Mann» – alternativt «ekte, mann» eller «ektemann» – og handler om dagliglivet til en litt tafatt og konfliktsky fyr med musikkarrière, kone, et barn og ett til på vei, samt kompisen Leo Ajkic.

Serien er kjapt blitt en kulthit på nettet.

– Vi har bygget opp en liten ting med serien nå, men det er ikke planlagt mer enn fem episoder. Det er dyrt å lage sånt, så om noen vil sponse oss for å fortsette, så takk. Hele serien handler om hvordan vi alle fremstiller oss, opp mot hvordan verden egentlig er. I det spennet er det mange ting å spille på, både komiske og alvorlige, sier Lars Vaular.

Serien kan til slutt bli klippet sammen til en timelang film. Vaular planlegger også slipp av noen overraskende, nye låter og videoer neste år. Noe som til slutt kan resultere i et nytt album, kanskje rundt konserten på Øya.

Se videoen til Daniel Kvammens største hitlåt:

Mini-konserter med Vaular, Kvammen og Sahba

Lenge før det, skal Vaular spille på Parkteatret i Oslo torsdag 8. desember sammen med popartist Daniel Kvammen og nykommer Marie Sahba.

Den kvelden inviterer Aftenposten i samarbeid med festivalen til en Øya Warm-Up med minikonserter fra alle tre. Et begrenset antall billetter legges ut for salg. Det er også mulig å vinne billetter via nettsiden til Osloby.

– Jeg kommer i hovedsak til å spille nye låter. Det er både gøy og nervepirrende å vise frem noe nytt for folk, sier Daniel Kvammen (28).

Popartisten fra Geilo i Hallingdal slo gjennom med sangen «Du fortenar ein som meg» og albumet Fremad i alle retninga i 2015, og ble nominert til tre Spellemannpriser. Nå er han snart tilbake med ny musikk, en singel i januar og nytt album i februar neste år.

– Det blir et Kvammen 2.0. Sammen med produsent Even Ormestad har jeg tatt noen valg som jeg er ganske sikker på at folk vil mene noe om.

– Hvordan høres det ut?

– Jeg har en tanke om at om kunsten skal ha noen verdi, må den reflektere sin samtid. Derfor har jeg prøvd å lage et slags populærkulturelt univers, som selvsagt spiller på mine premisser. Det er mye New Order, Taylor Swift og Phoenix i monitor, for å si det slik. Det er nok ikke tidligere laget musikk på halling som høres slik ut, sier Daniel Kvammen.

Sitt eget «break-up»-album

Han kaller det nye albumet for en følelsesladet affære og sitt Blood on the Tracks, med referanse til det som omtales som Bob Dylans store «break-up»-album fra 1975.

Som Lars Vaular blir også Kvammen å finne på Øyafestivalens hovedscene neste august.

– Jeg har jobbet for dette i tre år, og gleder meg. Har jo ofte reist ned til festivalen og sett mange av de store der før. Stå på samme scene som Kanye West spilte på, det er jo helt ute. Det er knyttet sterke følelser til Øya, med «fåkkings» god grunn. Dette er jo selve pidestallen, sier Daniel Kvammen.

Billettene til Aftenpostens Øya Warm-Up legges ut for salg lørdag.