Lars Vaular spiller seg selv i ny nettserie

– Vi ville gjøre det hele litt surrealistisk og nærmest «kafkask», sier artisten.

Torsdag forrige uke slapp Vaular sin nye singel «Heartbreak Hotel», der han har med seg Vinz fra Nico & Vinz. De siste ukene har han også overrasket fansen med nettserien Ekte mann. Der møter vi en rapper fra Bergen ved navn Lars Vaular. Han bor i Oslo med kona Malin og sønnen Wilfred, men han er kanskje ikke et helt i «sync» med sine omgivelser. Seriens Lars Vaular er blant annet sykelig opptatt av skuespiller Thorbjørn Harr, som ble kåret til Norges mest sexy mann i 2014, et år den virkelige Vaular ikke engang kom med på topp-ti-listen.

– Jeg gjorde narr av hele den kåringen da, og jeg sa et eller annet om Thorbjørn Harr offentlig. Men det ble bare en greie vi spant videre på, sier Lars Vaular.

– Han får ikke til noe

I Ekte mann møter vi altså Lars Vaular og hans omgangskrets. I seriens første scene ser vi det som virker som en noe fortapt Lars Vaular på den røde løperen i forkant av årets Spellemann-galla. – Vi har holdt på å filme ting i flere år, jeg og Olve Osland. Men på et tidspunkt begynte vi å utarbeide en mer konkret idé, og vi begynte å forstå hva dette skulle bli. – Hvem er denne Lars Vaular vi møter i serien? – Han er en håpløs type. Han er selvopptatt, konfliktsky og får egentlig ikke til noe som helst.

«Han er en håpløs type. Han er selvopptatt, konfliktsky og får egentlig ikke til noe som helst. Lars Vaular om Lars Vaular i serien Ekte mann

– Hvorfor er han så fortapt?

– Det var litt den følelsen vi ville ha. Vi ville gjøre det hele litt surrealistisk og nærmest «kafkask». Han er fanget, og uansett hva han prøver på, får han det ikke til. Han vet ikke hva som er virkelig lenger. Han klarer ikke engang betale en regning i nettbanken, sier den vordende tobarnsfaren Vaular.

– Versjoner av oss selv

Én som dukker opp jevnlig i serien, er Leo Ajkic. Han og Lars Vaular har lange samtaler om «rap-gamet», Rolex-klokker og – igjen – Thorbjørn Harr.

– Et åpenbart spørsmål: Hvor mye av den virkelige Vaular er til stede i seriens Vaular?

– Jeg er ikke skuespiller, så det er jo jeg som sitter der. Når jeg og Leo skal spille ut en scene, så preiker vi som vi ville gjort ellers, men vi skrur litt til. Leo og Lars er to satte karakterer som bare må fargelegges, sier Lars Vaular.

At Lars Vaular spiller en versjon av seg selv, kan sende tankene til så vel Linn Skåbers Hjerte til hjerte, Thomas Gjertsens Helt perfekt og Larry Davids Curb Your Enthusiasm som til The Kardashians og The Osbournes. Altså serier som beveger seg i grenselandet mellom såkalt dokusåpe og virkelighets-TV.

– Bryter konvensjoner

– Vaulars serie er såpass iscenesatt at den åpenbart er fiksjon, selv om serien berører mye han opplever i virkeligheten, sier Aksel Kielland, film- og TV-kritiker i blant annet Morgenbladet og Dagbladet.

– Det interessante er at Vaular i serien tar for seg hvordan han som artist bryter med tradisjoner og konvensjoner innen hiphop og rap, både estetisk og som persona – som den personen han er i norsk offentlighet, sier Kielland.

Mer enn Skåber og co. peker han på tre andre fenomener han mener ligger nærmere som inspirasjonskilder for Vaular: Den norske regissøren Mariken Halles filmer, som utfordrer både sjangerkonvensjoner og forholdet mellom virkelig og fiksjon, mennesker og roller. Dernest den amerikanske TV-serien Atlanta, som også henter handling fra hiphop og rap, og som har likheter med Ekte mann i måten den plukker fra hverandre klisjébildene som presenteres av rapperne, også av artistene selv. Og så nevner Kielland den kinoaktuelle og iscenesatte dokumentaren Barneraneren.

– Men Ekte mann er morsommere enn Barneraneren. Det spesielle og interessante med Vaulars prosjekt er hvordan han trekker det i en kunstnerisk retning. Han nøyer seg ikke bare med å lage musikk, han går videre til musikkvideoer, og nå dette, som tilsammen utgjør en totalpakke, sier han. Vaular selv sier han kommer til å jobbe mer med film og video – både til og ved siden av musikken. Han har likt mange av reaksjonene de har fått på Ekte Mann.

– Mange har sagt at de ikke forstår det, men at de digger det. Sånn er det ofte med fete ting.

– Man kan få følelsen av at seriens Vaular har en stor, eksistensiell krise på gang. Er Ekte mann resultatet av en forsinket 30-årskrise?

– Hehe, nei, i så fall er det en krise som ikke er tidsbestemt. Kanskje en tidløs eksistensiell krise.