Legendarisk Marilyn Monroe-kjole gikk for 41 millioner

Det kroppsnære klesplagget innbrakte nesten dobbelt så mye som auksjonshuset Julien's Auctions hadde vurdert det til.

Det dreier seg om kjolen som Monroe hadde på seg da hun i mai 1962 sang «Happy Birthday Mr. President» til John F. Kennedy foran 15.000 mennesker i Madison Square Garden i New York.

Den nye eieren er det amerikanske museet «Ripley's Believe It or Not!», som har slått seg opp på å utstille kuriositeter. Museet har avdelinger i flere store byer verden over.

Da kjolen sist gang gikk på auksjon, i 1999, var prisen på knapt 1,3 millioner dollar, som i dag tilsvarer 11 millioner kroner.

Den perlebesatte og hudfargede kjolen satt så tett at hun var nødt til å ta på seg kjolen før den siste sømmen ble sydd.

Marilyn Monroes hyllest til president Kennedy, som hun også skal ha hatt en kort affære med, ble en av de siste gangene hun opptrådte foran et publikum. Cirka tre måneder senere, 5. august 1962, ble hun funnet død i en alder av 36 år.