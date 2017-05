Legendarisk thriller-regissør tar kontrollen over norsk filmmanus

Regissør Brian De Palma har valgt sitt neste filmprosjekt. Valget falt på thrilleren Domino skrevet av nordmannen Petter Skavlan, som også står bak manuset til Kon-Tiki.

Dette bekrefter Petter Skavland til Aftenposten i en epost.

– Domino er et originalmanus jeg har arbeidet med i flere år. Brian De Palma og jeg har samme agent i Los Angeles og det var ham som gav Brian manuset. Etter at han leste og ville regissere manuset, har det kun tatt et par måneder å stable prosjektet på bena. For meg har samarbeidet med legenden De Palma vært rene voksenopplæring i thrillerfaget, forteller Skavlan til Aftenposten.

Roald, Berit / NTB scanpix

Skavlan står også bak manuset til Harald Zwarts nye film Den 12. mann om Jan Baalsrud og den kommende nyinnspillingen av Mobergs Utvandrerne i regi Daniel Espinosa.

De Palma regnes som en ekspert på thrillersjangeren og står bak klassiske filmer som Carrie (1976) Blow Out (1981), Scarface (1983) og Carlito's Way (1993) for å nevne noen.

Innspillingsstart i sommer

Hovedrollene skal spilles av danske Nikolaj Coster-Waldau som mange kjenner fra TV-serien Game of Thrones og Christina Hendricks fra Mad Men, melder bransjebladet Variety.

Filmen beskrives som en intens thriller om en politimann som tar loven i egne hender i jakten på sin partners morder. Handlingen er satt til et terrortruet Europa og involverer både spionagenter og IS.

Domino produseres av Michel Schønnemann i Schønne Film i Danmark med selskaper i både Spania og Belgia som medprodusenter.

– Filmen går i opptak i sommer og som excecutive producer, i tillegg til manusforfatter, vil jeg i noen grad følge produksjonen, sier Skavlan.