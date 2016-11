Leonard Cohen er død: «En av musikkens mest ærverdige og produktive visjonære er gått bort»

Leonard Cohen er død. Han ble 82 år gammel. Det opplyser plateselskapet hans på Facebook, hvor de skriver at en av musikkens mest ærverdige og produktive visjonære er gått bort.

Ny stil – evig tematikk

Mange vil huske Cohen som en nyskapende artist som flere ganger endret stil, fra viser som «Suzanne» og «Bird on a Wire» på 1960- og 70-tallet til mer synthpregede låter som «Hallelujah» og «I'm Your Man» på 1980-tallet.

Også utover 2000-tallet fortsatte Cohen å forandre sin stil, selv om temaer som kjærlighet, religion og krig fortsatte å prege tekstene.

– Han er uten tvil en av de viktigste og mest innflytelsesrike låtskriverne fra vår tidsalder. Musikken hans blir bare fylt av mer mystikk og dybde etter hvert som tiden går, sa Lou Reed da Cohen ble tatt opp i Rockens æresgalleri i 2008.

– Rede til å dø

Det er bare få uker siden Cohens siste plateutgivelse. «You Want It Darker», var hans 14. studioplate, og det tredje albumet fra ham de siste fem årene.

I et intervju med The New Yorker i forbindelse med plateslippet sa Cohen at han til tross for at han fortsatt hadde arbeid å gjøre unna, så var han rede til å dø. Kort tid etterpå sa han at det kan ha vært en overdrivelse.

– Det hender man blir litt overdramatisk på egne vegne fra tid til annen. Jeg har til hensikt å leve evig, het det den gangen.

«Det er ganske kort, men tydelig, med ni melodier og tekster som omhandler enten kjærligheten eller overgangen fra liv til død», skrev vår anmelder, Robert Gjerstad:

«Cohen er inne på livets oppløpsside, og synger åpent og direkte om det. Kjærligheten, entusiasmen, de gode stundene, livet selv. Alt skal snart ta slutt, og mannen er klar.»

«So Long, Marianne»

Canadieren var 22 år da han debuterte som poet. Han skrev flere diktsamlinger og romaner før han ga ut sin første plate, «Songs of Leonard Cohen» i 1967.

Debutalbumet inneholdt blant annet «So Long, Marianne» – en sang skrevet til norske Marianne Jensen, som var Cohens kjæreste på 1960-tallet. Hun prydet også baksiden på oppfølgeralbumet «Songs from a Room», som ble gitt ut to år senere.

«Vi er blitt så gamle at kroppene våre faller fra hverandre, og jeg tror at jeg følger etter deg veldig snart», skrev Cohen i et brev til Jensen kort tid før hun gikk bort sommeren 2016.

Hun beskrev Cohen som annerledes, barsk og sexy. Men sa ofte at det ikke bare var enkelt å være sammen med en mann alle ville ha en bit av – og som var svært populær blant andre kvinner.

– Jeg var dødssjalu på Leonard, men når vi bodde sammen hadde jeg ingen grunn til ikke å stole på ham, har hun sagt til VG.

Selv har Cohen sagt til avisen at hans spesielle forhold til Norge blant annet skyldes tiden han var sammen med Marianne, samt at han bodde en periode i Oslo.

Han spilte tilsammen 17 konserter her til lands.

Fakta: Leonard Norman Cohen Født 21. september 1934 i Montreal, Canada. Døde i november 2016. Kjent som sanger, gitarist, låtskriver og forfatter Mest kjente melodier: «Hallelujah», «Suzanne», «First we take Manhattan» og «Bird on the Wire». Tekstene spenner fra romantikk og religion til krig, kjærlighet og politikk. Opptrådte i Norge første gang i 1976 (Chateau Neuf) og siste gang i Oslo Spektrum 20. august 2013. Har gitt ut 14 studioalbum og åtte livealbum. Hans siste plateutgivelse var «You Want It Darker», som kom ut i slutten av forrige måned.

Mistet formuen som munk

Mange trodde Cohens karrière var over da han dro til et buddhistisk kloster i California i 1994 for å bli zen-munk. Der ble han værende i fem år.

I mellomtiden skulle Cohens mangeårige manager og venn Kelley Lynch ta seg av Cohens økonomi. Senere viste det seg at hun solgte mange av artistens rettigheter, og på 2000-tallet var store deler av formuen hans borte. Lynch ble dømt til å betale Cohen flere millioner dollar i erstatning, men ifølge flere medier var pengene trolig tapt for artisten.

Etter dette ga Cohen ut fem nye album. Særlig «Ten New Songs» (2001) og «Old Ideas» (2012) ble godt mottatt både av tilhengere og kritikere.

I 2010 fikk også konsertpublikumet et gjensyn med Cohen, som fortsatte å turnere frem til 2013.

Norge elsket norske Cohen-tolkninger

Det var ikke bare ekskjæresten Marianne Ihlen som gjorde Cohen til Norges-venn.

I 1992 ga Kirkelig Kulturverksted ut platen «Cohen på norsk – Hadde månen en søster» med en rekke norske artister backet av CC Cowboys. Platen, med Håvard Rems norske gjendiktninger, ble en enorm suksess og solgte over 70.000 eksemplarer.

Cohen ble landeplage

I 2006 toppet Cohen igjen hitlistene i Norge, og en ny generasjon nordmenn oppdaget canadierens sangskatter. Da spilte gitarkameratene Espen Lind, Kurt Nilsen, Alejandro Fuentes og Askil Holm en versjon av Cohens «Hallelujah» for fulle hus over hele landet.

En konsert-CD fra Oslo Spektrum solgte 260.000 eksemplarer og konsert-DVD-en ble kjøpt av 50.000 nordmenn takket være deres «Hallelujah»-versjon, som lå tett opptil Jeff Buckleys gåsehudversjon fra 1994.

–Det er på sin plass å takke Leonard Cohen, sa Espen Lind da kvartetten mottok Spellemannspris for årets hit i januar 2007.

Da var de nye gitarkameratene bare blitt omdøpt til Halleluja-kameratene.

Cohen selv skal ha fått høre versjonen og konkludert: «Very powerful». Han skal ha satt pris på versjonen sa Espen Lind til Aftenposten i 2008.

– Jeg har en signert CD med Hallelujah Live hvor Cohen har skrevet «Thank You. L. Cohen.», sa Lind.

Aldrende mann trollbandt Oslo

I Oslo Spektrum ga den nesten 79 år gamle sangeren alt i en tre og en halv times lang konsert i 2013.

«Ydmyk i væremåte, men intenst til stede i sitt trollbindende univers, skrev Aftenpostens anmelder etter Cohens siste konsert i Norge.

Trakk seg tilbake

– Jeg vil takke dere ikke bare for i kveld, men for alle årene dere har lyttet til sangene mine. Jeg setter stor pris på det, sa Cohen under det som skulle bli hans siste konsert, i Auckland på New Zealand like før julen 2013.

Konserten avsluttet han med Drifters-låten «Save the Last Dance for Me», før han tok av seg hatten, bukket, og igjen forsvant fra rampelyset.

De neste årene dukket det fra tid til annen opp bilder av ham fra tilhengere som støtte på ham i Los Angeles' gater. Alle forteller den samme historien om en høflig mann som tok seg tid og gjerne lot seg fotografere.

– Are you Leonard Cohen? spurte en kvinne som møtte ham på gaten i 2016.

– I used to be, skal artisten ha svart med sitt sedvanlige smil.

I 2012 opptrådte Cohen i Bergen

