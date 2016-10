Leonard Cohens milde, mørke farvel

1 2 3 4 5 6 Leonard Cohen

«If you want a lover» sang Leonard Cohen til verden i 1988, før han i teksten rett etter svarte selv: «Here I stand, I’m your man». Suksessen ble enorm for den canadiske poeten og musikeren.

Nå, snart tre tiår senere, er 82-åringen ferdig med kjærligheten. «I don't need a lover, so blow out the flame» synger han i den mørke oppbruddslåten «Leaving the Table». Før tidenes mørkeste røst avslutter med ordene «I'm leaving the table, I'm out of the game».

Cohen er inne på livets oppløpside, og synger åpent og direkte om det. Kjærligheten, entusiasmen, de gode stundene, livet selv. Alt skal snart ta slutt, og mannen er klar.

Hør Leonard Cohen gjøre seg klar for slutten i sin nye låt:

Alltid like stillfaren musikk

Leonard Cohens 14. studioalbum You Want It Darker er ganske kort, men tydelig med ni melodier og teskter som omhandler enten kjærligheten eller overgangen fra liv til død.

Summen er musikalsk like stillfaren, melodisk enkel og rett-frem som normalt fra denne kanten, produsert av legendens sønn Adam Cohen. Alt er saktegående ballader med dempede trommer, litt gitar, et mildt piano, strykere og effektiv bruk av korsang.

Unntaket er «Traveling light», der en gresk bouzouki driver låten og sikkert henter frem minner fra den gangen kjærligheten til norske Marianne Ihlen traff Cohen på den greske øya Hydra tilbake på 1960-tallet. Ihlen døde nylig, og i et brev til henne fortalte Cohen på sin trøstende måte at de to snart skal møtes igjen.

Hakket mørkere tekster

Den musikalske mildheten på You Want It Darker møtes av et sett tekster som er hakket mørkere og mer ettertenksomme enn vanlig. Ikke verst fra en mann for lengst kronet som tungsinnets trubadur, som «the godfather of gloom».

Innholdet har nok noe å gjøre med mannens opplagt sviktende helse. I et langt intervju med The New Yorker forteller han om en følelse av dyp tretthet, ryggplager og at han er i ferd med å avslutte kapitler i eget liv.

I ettertid har Cohen moderert noen av sine uttalelser derfra, men tekstmessiger er det flere flammer som slukkes nå, ikke bare oppgjøret med kjærligheten.

Budskapet er også mer enn tydelig i åpnings- og tittelkuttet på det nye albumet, der låtens gjentagende mantra er «hineni, hineni, I’m ready my lord».

«Hineni» er hebraisk for «her er jeg», som i bibelsk betydning kan tolkes som å være klar for Gud. For øvrig langt fra den eneste gangen man fornemmer et religiøst eller spirituelt drag gjennom tekstene, direkte eller mer gjemt mellom ordene.

Det ble en suveren konsert sist gang Cohen besøkte Norge:

Aldrende mann vant våre hjerter

En stor beundrer i Bob Dylan

Om dette virkelig skulle bli Leonard Cohens siste album, så avslutter han mildt, vakkert og sterkt.

På mange måter var det den ferske Nobelprisvinner Bob Dylan som fikk poeten fra Canada til å for alvor satse på musikken midt på 60-tallet. Tilbake fikk Cohen er stor beundrer i Dylan, som i den ferske artikelen i The New Yorker sier noe treffende om tekstene fra den gamle mannen.

«Det er alltid en direkte mening, som om han holder en samtale og forteller deg noe, der han står for all pratingen, men lytteren fortsetter å høre».

Slik er det med You Want It Darker også.