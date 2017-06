Lise Fjeldstad: «Ibsens erotiske kraft er voldsom. Og ukjent. Og skremmende.»

Etter å ha levd et helt liv med verdens nest mest spilte dramatiker: Nå forsker den 78 år gamle skuespilleren Lise Fjelstad på lystene og begjæret i Henrik Ibsens skuespill.

Lise Fjeldstad, som bokstavelig talt har spilt Henrik Ibsen kloden rundt, fastslår:

– Dette var en mann med en seksuell energi som er skremmende, i all sin voldsomhet. Samtlige av de store kvinneskikkelsene hans har et enormt driftsliv. Dette kan jeg uten videre si, fordi jeg selv har spilt dem, så å si alle. Og fordi jeg nå, for meg selv, forsker på Ibsen som erotiker.

- Aldri har Henrik Ibsens skuespill vært spilt sterkt nok

– Hør nå, Lise Fjeldstad. Rett før du skal dø i en ny Peer Gynt-versjon, med urfremførelse i Akershus festning torsdag kveld: I Mor Aase finnes vel ingen seksuell kraft, naturlig nok?

– I den rollen har jeg «dødd meg» fra kontinent til kontinent, du, inkludert Kina og Egypt. Denne gang er jeg redd for å være for sint. Instruktør Svein Sturla Hungnes sier at Mor Aase skal være sint – ja, så rasende at det blir morsomt. Hele livet har hun undertrykket egne ønsker og drifter. Det er klart at en så sint kvinne har masse erotikk i seg!

– 150 år etter at Peer Gynt ble født - på papiret: Hvorfor er Henrik Ibsens erotiske sider så lite kjente?

– Delvis tror man ikke at seksualiteten er så voldsom som tekstene viser at den er. Delvis våger man på scenen ikke å bruke den. På teaterprøver gjennom årene har jeg prøvd ut voldsomme ting, men instruktørene ville ikke gå med på det. Aldri har Henrik Ibsens skuespill vært spilt sterkt nok. Man har aldri våget å gå langt nok. Hva tekstene faktisk sier, er fortrengt, eventuelt glemt.

– Nå kunne et par eksempler passe fint.

– I Gengangere står det at fru Alving ropte til pastor Manders: «Her er jeg; ta meg!». Selv i dag ville vel en sånn replikk ha vakt oppsikt. I Et dukkehjem er Nora til de grader erotisk levende og behendig. Hovedpersonen i Fruen fra havet kan ikke fri seg fra dette enorme «dragende» – «grusomme», sier hun til og med – det vil si den erotiske higen i henne. Ibsen må ha hatt en sterk erotisk energi selv, som menneske betraktet.

– På hvilken måte?

– Alle de udødelige kvinneskikkelsene peker også tilbake på dramatikeren. Disse sterke, indre kreftene fikk han nesten bare ut gjennom diktningen. Snart er det 55 år siden jeg første gang spilte i Peer Gynt. Fortsatt er jeg nærmest sjokkert over å oppdage alt som ligger i Ibsens skuespill, svarer Lise Fjeldstad.

Lover lyster og begjær

En munter Svein Sturla Hungnes, instruktøren som i 1989 grunnla Peer Gynt-suksessen på Gålå, sier seg uten videre enig:

– Her skal det bli lyster og begjær til knappen revner!

Også Karoline Krüger, i rollen som Anitra, er opptatt av de erotiske dimensjonene:

– I vår oppdaterte versjon fremstår Anitra som dronningen av sex. Og selfies. Aller mest opptatt er hun av sex og selvutvikling, så lenge selvutviklingen fører til sex. Turtallet står ikke i stil med fartsgrensen, ler artisten fra Bergen.

Den såkalte teaterkonsert-versjonen av Henrik Ibsens globalt berømte drama spilles på Karpedammen scene til og med lørdag. Bortsett fra dikt-opptredener og Peer Gynt-foredrag utover sommeren:

– Hvordan skal «Mor Aase», helt konkret, følge opp sin erotiske drama-forskning?

– Det ønsker jeg ikke å svare på nå. Det jeg kan si, er at Henrik Ibsen er en mann som merker deg for livet. Man blir aldri ferdig med ham!

Støttes av forskere

Noen av landets, og verdens, fremste Ibsen-forskere er begeistret for Lise Fjeldstads tilnærming til den tidløse dramatikeren fra Skien.

Vigdis Ystad, litteraturviter og professor ved senteret for Ibsen-studier, sier:

– Erotikken spiller en svært sentral rolle i Ibsens forfatterskap. En av dem som har skylden for at den er så oversett, er litteraturkritikeren Georg Brandes. Sammen med broren Edvard, som var en sentral teaterkritiker, fikk han sterk innflytelse på hele Ibsen-tradisjonen. Den danske kritikeren og litteraturforskeren skrev at Ibsen manglet sans for det erotiske, fastlår professoren - og fremholder:

– Samtiden, med sin viktorianske moral, hadde også avgjørende betydning. På 1800-tallet var det dessuten teatersensur i land som England, Frankrike og Tyskland, og Gengagere ble forbudt på kontinentet. Skuespillere finner ting i teksten nettopp fordi de er skuespillere. De supplerer oss forskere. Jeg håper at Lise Fjeldstad kommer vel i havn med sitt veldig interessante prosjekt.

Professor Frode Helland, leder for Senter for Ibsen-studier, utdyper:

– Det er typisk for Ibsen at kvinnene har sterke, eksplisitte, erotiske behov. I teateret er disse kreftene ofte forsøkt balansert med andre virkemidler, for at helheten ikke skal virke skremmende på publikum. Lise Fjeldstads refleksjoner virker riktige. Og de er viktige. Personlig har jeg aldri tenkt så mye over at også Mor Aase kan ha det erotiske som drivkraft.

– Skoleverket har drept Ibsen

Professor Jon Nygaard, teaterviter og forfatter, fastslår:

– Her i landet har særlig skoleverket drept den erotiske Ibsen, gjennom generasjoner. Dramatikken hans behandles med overdreven respekt. Tradisjonelt har fortolkningene vært besteborgerlige og altfor tilbakeholdne, uten erotikk som undertone, engang. Ethvert avvik fra denne normen ble slått ned på. «Problemet» med Henrik Ibsens dramatikk er at den er så mangefasettert. Dobbeltheten overser man. Eller man velger å overse den.

