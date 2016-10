Lisenskutt betyr nye nedskjæringer i NRK

– Ordet overrasket er et relativt mildt utsagn, sier kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen til Aftenposten, etter at kulturministeren Linda Hofstad Helleland i sitt første statsbudsjett foreslår å fryse NRK-lisensen på 2016-nivå.

Kulturministeren viser til at NRK de siste ti årene har en økning i lisensavgiften på 664 kroner, dette i tillegg til at NRK at fått 227 000 flere lisensbetalere. På toppen har NRK gjennomført flere effektivisering- og innsparingstiltak de senere årene. Summen av alt dette gjør at statsråd Helleland mener at NRK har økonomisk handlingsrom innenfor nåværende utgiftsrammer.

– Så sent som for syv måneder siden vedtok et flertall på Stortinget å gi oss et tydelig styringssignal hvor det het at NRK skulle kompenseres for pris- og lønnsvekst. De sa til og med at NRK burde få avklart sin finansiering for flere år av gangen. Når Regjeringen da syv måneder senere legger frem et forslag hvor de ikke følger opp dette, er det lov til å stusse, sier Eriksen.

Braastad, Audun / NTB scanpix

Opprinnelig ba NRK om 30 kroner i økning av lisensen. I dette lå et allerede vedtatt effektiviseringsprogram på 50 millioner kroner. En uendret lisens betyr et tap på over 60 millioner kroner, som kommer på toppen av de 50 millionene som allerede er vedtatt. Dette ble ikke tatt til følge av regjeringen. Lisensen for neste år blir derfor – som i år, på 2.577 kroner før merverdiavgift.

Som i år

– Dette vil få betydning både for innholdet og antall ansatte i bedriften. Det er jo helt åpenbart at NRK får gjort mer for mer penger og mindre for mindre penger, sier Eriksen.

Hvor mange årsverk som nå står i fare for å bli kuttet, ønsker han ikke å kommentere. Eriksen viser til at NRK har rasjonalisert driften med mer enn 400 millioner kroner siden 2011, og at bemanningen er redusert med 300 siden 2013.

Han stusser over argumentasjonen fra Regjeringen om NRK har hatt en nominell vekst i kringkastingsavgiften på 35,2 prosent i perioden 2006–2015.

– Noe av denne veksten handler om at NRK har fått kompensert for ekstrakostnadene ved å drive dobbeltdistribusjon av FM og digitalradio i forbindelse med overgangen til DAB, sier Eriksen.

Løftebrudd

Kulturpolitisk talsperson Anette Trettebergstuen i Arbeiderpartiet mener kulturminister Linda Hofstad Helleland her begått et klart brudd på vedtaket som ble gjort om NRK-lisensen i forbindelse med allmennkringkastingsmeldingen fra Stortinget.

– Dette vitner om en statsråd som ikke er i kontakt med virkeligheten, og som ikke kjenner til hvilken situasjon mediehuset NRK befinner seg i. Jeg reagerer derfor veldig på at hun ikke forholder seg til hva flertallet på Stortinget har sagt, sier Trettebergstuen, som er ganske sikker på at lisens blir en hett tema under høstens budsjettforhandlinger.

SVs kulturpolitiske talsmann, Bård Vegar Solhjell kaller lisensforslaget fra kulturministeren en ren provokasjon.

– Det er jo ikke slik at et vedtak i Stortinget forpliktende for en regjering, men hvis en regjering likevel ikke tar hensyn til krystalklare avtaler som inngås, er de virkelig ute å kjøre. Dette mener jeg derfor er en stor feilvurdering, sier Solhjell.

NRK har et ansvar

Han mener det er viktigere enn noensinne at NRK styrkes i en tøff mediehverdag.

– NRK er et lokomotiv i en vanskelig medievirkelighet, i kampen mot Facebook og Google. Dessuten trenger vi et sterkt NRK for å henge med på utgiftssiden på store sportsarrangement og dramaproduksjoner. Når andre medier sliter, må NRK ta et enda større ansvar for sin demokrati-, språk og kulturfunksjon, sier Solhjell.