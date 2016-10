Livet er bare kjærlighet og død

Teater

Draum om hausten

Jon Fosse

Det Norske Teatret, Hovudscenen

Med: Gard Skagestad, Audun Sandem, Iren Reppen, Sara Khorami, Janny Hoff Brekke, Bernhard Ramstad, Nina Woxholtt Regi: Trine Wiggen Scenografi og kostymer: Milja Salovaara Komponist: Gaute Tønder Lys: Torkel Skjærven Koreografisk assistanse: Belinda Braza Dramaturger: Ingrid Weme Nilsen/ Anders Hasmo

Kjærlighet og død er alt vi har. Og dårlig samvittighet.

Livet er bare kjærlighet og dødSkuespiller Trine Wiggens regidebut gir både en overbevisende og annerledes tolkning av Jon Fosses drama fra 1999, Draum om hausten. Først og fremst synes hun å gå for den menneskelige komedie. Hun henter frem alt som finnes av humor i Fosses mangetydige tekster. Hun er ikke så monomant opptatt av pausene som mange andre regissører har vært. Dialogen flyter ganske kjapt, det gjør situasjonene mer akutte, hendelsene mer forståelige. Samtidig tilfører musikk og koreografiske elementer et sterkt poetisk innhold - stemningen i de flytende situasjonene og bevegelsene er fint tilpasset rytmen i Fosses tekst.

Kirkegård i regn

Draum om hausten har ingen egentlig handling, men får det gjennom gjentagelsen av ord og hendelser gjennom et liv, flere liv, en begravelse, flere begravelser.

Omgivelsene, en kirkegård i regn, og Gaute Tønders musikk - nesten umerkelig og følgelig perfekt teatermusikk - er jo ikke direkte humoristisk, men avkledningen av menneskenes språk og kroppsspråk er. Sånn er det vi snakker, og sånn er det vi ter oss.

Vi svikter, glemmer, elsker, hater, lyver for oss selv og andre, forfører og forføres, bryter ut av det hellige ekteskap, lar gamle foreldre sitte alene. Og vi møtes i begravelser av familiens gamle, eller de unge, og til slutt oss selv. Tiden bare går. Årene bare går. Livet og døden er ett. Kjærlighet og død er alt vi har. Og dårlig samvittighet.

Sårhet og sorg

Et gammelt ektepar, sønnen deres og den nye konen, samt den forsmådde ekskonen, utgjør rollegalleriet. Det er utvidet her ved doblingen av det unge paret. Mens Gard Skagestad og Iren Reppen er i front, danser, slåss, elsker, hater og nøler deres yngre versjoner - Sara Khorami og Audun Sandem - på bakscenen, og omvendt. Dette gir klart mer aktivitet i scenebildene, og øker forståelsen for sårheten og sorgen som sliter i disse personene i forskjellige faser av deres liv. Det alle har felles er en total ensomhet og manglende felles interesser, også det en kilde til humor.

Ekskonas evige, ordløse lengsel etter mannen som forlot henne og barnet deres for ikke så lenge siden, for veldig lenge siden, får ordløst uttrykk gjennom Nina Woxholtts kropp og ansikt der hun vaker i bakgrunnen, nærmer seg, trekker seg unna. Det lille barnet, den snart voksne sønnen, henger nesten synlig i luften mellom dem alle som en taus anklage. En liten gutt, en syk gutt, en død gutt.

Salt i sårene

Som den ganske perfide moren (hun kunne vært tatt rett ut av et sørstatsdrama), er Janny Hoff Brekke navet i komedien, i tragedien. Med blikk, ord og anklagende smil, skyver hun alle fra seg, strør hun salt i alle sår, kanskje for å overleve smerten selv - og noen ganger helt på kanten. Bernhard Ramstad er den tålmodige, nedtråkkede faren. Milja Salovaaras kirkegård i regn er trøstesløst vakker og understreker både menneskenes forgjengelighet og indre liv. For mens vi lever skal vi alle dø.