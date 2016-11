«Louder than bombs» og Joachim Trier vant Nordisk Råds filmpris

Regissør og manusforfatter Joachim Trier, manusforfatter Eskil Vogt og produsent Thomas Robsahm fikk den gjeve filmprisen på en høytidelig tilstelning i København tirsdag kveld.

Trier fløy inn til prisutdelingen med helikopter fra svenske Trollhättan, der han er godt over halvveis i innspillingen av sin nye, norske film Thelma. Den romantiske skrekkfilmen får norsk kinopremiere til halloween neste høst.

– Oppfinnsom og visjonær

Juryen omtaler Louder Than Bombs, som hadde verdenspremiere i konkurranse på filmfestivalen i Cannes i fjor, som «en skarp, oppfinnsom og visjonær film om en familie som går i oppløsning i årene etter morens og ektefellens død».

Det trettende gang prisen blir delt ut, men aller første gang Norge vinner.

I tillegg til heder og ære får vinnerne også 350.000 danske kroner på deling.

På celeber liste

– Dette er utrolig gøy og en skikkelig klapp på ryggen til oss som har jobbet frem denne filmen, og som har så mange nordiske navn både foran og bak kamera. Jeg er selv norsk, men har en dansk far. Vi har en svensk fotograf, en dansk klipper, så i det hele tatt er dette et ordentlig nordisk samarbeid. Dette er også den største filmprisen du kan vinne i Norden, sier Trier.

Han føler seg beæret over å være på en celeber liste med nordiske filmskapere som har vunnet prisen tidligere.

– Det er de tidligere vinnerne som gjør prisen verdifull. Og der er det mange jeg beundrer veldig, sier Trier og trekker frem regissører som svenske Roy Andersson og danske Lars von Trier.

Han har vært nominert til Nordisk Råds filmpris for alle de tre spillefilmene han har laget til nå. Men han er ikke bitter for at Reprise (2006) eller Oslo, 31. august (2011) ble forbigått av juryen.

– Hver gang det er en pris, er det en jury som tar beslutningene. Jeg har selv sittet i slike juryer, og vet hvor komplisert det kan være. Jeg har ikke tatt det så veldig tungt at vi ikke vant før, sier han.

«Pensum på filmskoler»

I juryens begrunnelse for at den norske filmen vant prisen heter det:

«Joachim Trier og hans team tar fortellerkunsten til et nytt nivå. Den komplekse oppbygningen, den følelsesmessige dybden og evnen til å splitte opp klisjeer burde gjøre dette verket til fast pensum på filmskoler over hele verden».

Filmen var Triers engelskspråklige debut, og ble filmet i USA med store internasjonale stjerner som franske Isabelle Huppert, irske Gabriel Byrne og amerikanerne Jesse Eisenberg, Amy Ryan og Devin Druid i sentrale roller.

– Er ikke egentlig Louder than bombs den minst nordiske filmen du har laget til nå?

– Det interessante ved at de gir meg prisen for denne veldig personlige filmen, er at de da anerkjenner at det ikke er talespråket, men filmspråket som overskrider de nasjonale rammene. Jeg tror ikke på at nasjonale grenser ved et land er utgangspunkt for historiefortelling innen film, sier Trier.

– Prisen ble i år delt ut for trettende gang. Hvorfor har det tatt så lang tid for Norge å vinne den?

– Vi har en mye kortere filmhistorie enn ledende filmnasjoner som Sverige og Danmark som har hatt den posisjonen i snart hundre år. Norge har kommet etter, og jeg synes det er gøy at vi endelig er blitt anerkjent, sier han.

Større publikum ute enn hjemme

Alle tre Triers spillfilmer til nå har fått et større publikum i utlandet enn her hjemme. I Norge var det bare knapt 20.000 som kjøpte billett til Louder than bombs på kino. I Frankrike så 36.000 filmen allerede i første uken, og i Mexico har nå over 40.000 sett den.

– Totalt får nok filmen vår et kinopublikum globalt på rundt 400.000–500.000. I tillegg er den jo også strømmet masse over hele verden. Men dette er ikke en film som er laget ut fra å treffe en populær sjanger eller for å selge masse billetter. Den tradisjonen gjør meg stolt over å være skandinavisk filmskaper, sier Trier.

– Det er viktig at Norge som filmnasjon satser politisk på å få frem denne typen personlige uttrykk, legger han til.

De tidligere vinnerne

I fjor mottok islandske Dagur Kári, Baltasar Kormákur og Agnes Johansen prisen for Historien om den sjenerte giganten. Tidligere år har den gått til markante filmer som islandske Om hester og menn (2014), danske Jakten (2013), svenske Play (2012), danske Skyggesiden (2011), danske Submarino (2010), danske Antichrist (2009), svenske Du levende (2008), danske Kunsten å gråte i kor (2007), svenske Zozo (2006), danske Drapet (2005) og finske Mannen uten minne (2002).

Den nordiske juryen har bestått av Per Juul Carlsen (Danmark), Jaana Puskala (Finland), Hilmar Oddsson (Island), Silje Riise Næss (Norge) og Jannike Åhlund (Sverige).