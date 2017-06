Louise Bourgeois: Pupper danker ut marmor

Human Nature: Doing, Undoing and Redoing

Kistefos-museet

21. mai–8. oktober

I sentrum av Bourgeois-utstillingen på Kistefos i sommer står Mamelles (2000), en massiv marmorskulptur utstyrt med en raus mengde kvinnebryst. De dekker begge sider av verket – og der de ikke peker ut mot oss, hules steinen ut av kanaler og innsenkninger som samsvarer med brystformene. Det er som om de frodige kroppsdelene kan bore seg inn i steinen.

Uvant forhold mellom pupp og stein

Det uvante forholdet mellom pupp og stein forsterkes gjennom skulpturens avlange utstrekning, som speiler friser, gjerne av typen plassert på toppen av søylene i antikkens templer. Men der klassiske frisenes figurrelieffer forteller om heltedåder, mytiske sagnfigurer eller episke slag plasserer altså Bourgeois en intim kroppsdel, som kan være kilde til lyst eller næring for spedbarn.

Den myke, forgjengelige kroppen

Puppene gis en autoritet og styrke som overtrumfer marmoren. Bourgeois snur om på forholdet mellom den myke, forgjengelige, kroppen og den (nesten) evige steinen. Hun poengterer at det er kroppene våre som er det viktigste, ikke helter og nasjonale epos.

Er det smerterier eller intens nytelse?

I Bronseskulpturen Arched figure (1993) er kroppen spent til bristepunktet, den står i bro. Tærne krummer seg, musklene strammes. Er det smerterier eller intens nytelse vi er vitne til? Tvetydigheten holdes åpen. De fleste av verkene finner sted i et hybrid territorium som overgår enten-eller-tenkning, er i forandring.

En grein ut av stumpen

I Nature study (1984) ser vi en krysning mellom dyr og menneske og i et glass–skap er kvinnefigurer på vei over i planteriket: en har et eikeblad i stedet for hode, og fra en annen frøken vokser det en grein ut av stumpen. Bourgeoise viser at begjæret romsterer på tvers av skillelinjer mellom mann og kvinne, dyr og menneske, natur og kultur.

Rytmen mellom lyst og ubehag

Det er livssyklusene Bourgeois vil ha oss til å tenke over: overgangene mellom smerte og lyst, liv og død. At begjær aldri er langt fra smerte, fordi vellysten er forgjengelig. Rytmen mellom lyst og ubehag, liv og død, er jo ikke særegen for mennesket. Nei, vi deler den med alt annet liv, noe kunstneren understreker flere steder i utstillingen.

Kjetil Røed

Bildet på blindpunktet i oss

Midt i rommet er to store edderkoppskulpturer, kunstnerens signatur-motiv. For meg er de bildet på blindpunktet i oss – det vi styrer unna, fortrenger. Med dem drar Bourgeois vemmelsen eller frykten ut av mørket og forstørrer den, gjør den til et monument, til noe vi ikke kommer utenom, må stå ansikt til ansikt med.

Hun er motsetningen til Nina Karin Monsen

Bourgeois er den diametrale motsetning til Nina Karin Monsen, som ikke kan tenke en annen seksualitet enn den heteroseksuelle. «Homoseksualitet, gjensidig onani, er ingen egen form for seksualitet,» som hun skrev i en artikkel for en tid siden.

Dette innsnevrende og fordømmende perspektivet låser horisonten, holder det fortrengte ute av syne, og fordreier forståelsen av både oss selv og andre.

Det er en forbindelse mellom kroppen og havet

For hverken kjærligheten eller lysten kan fanges, settes i bås, eller fullt ut begripes. Det er en forbindelse mellom sjøanemoner som svaier i sjøstrømmene på havbunnen og pulsen i kjertlene i kroppen vår. Det er en link mellom edderkoppens duvende ferd over sitt nett og en lyst som langsomt vokser frem i kroppen.

Å forstå hvor tett det ubehagelige eller fremmede er flettet inn i hvem vi er – som igjen er del av naturens prosesser – forutsetter jo at vi er villig til å grave dypere enn vi kanskje er bekvem med. Anerkjenne mangfoldet i begjæret, i livet. Gjør vi ikke dét havner vi i både edderkoppens og vårt eget nett.