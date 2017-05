Luksusfestival i tropeparadis ble tidenes flopp - nå varsles det søksmål i hundremillionersklassen

I helgen måtte arrangøren kansellere den hypede musikkfestivalen på Bahamas i siste minutt. Da var tusenvis av mennesker allerede ankommet Fyre Cay island etter å ha kjøpt flybilletter og festivalplass for tusenvis av dollar.

Hendelser «utenfor arrangørens kontroll når det gjaldt infrastruktur» var årsaken til den hastige kanselleringen av festivalen.

Festivalen var markedsført via sosiale medier som den helt store luksus-happeningen på den private Fyre Cay Island i det tropiske paradiset Bahamas. På Instagram ble det publisert bilder av lettkledde, solbrune mennesker på stranden, privatfly og luksusyatcher.

Musikkfestivalen skulle gå over to helger. Gjestene skulle innkvarteres i lekre strandhytter, feste med profilerte kjendiser og bli servert gourmetmat av kjendiskokker, alt mens de lyttet til musikk fra internasjonale artister.

Christopher Smith / TT / NTB Scanpix

Festivalen skulle ha artister som Blink 182, Disclosure, Migos and Major Lazer, men svært lite ble som forventet for de forventningsfulle festivalgjestene.

Markedsført på sosiale medier som en kjempehappening

Markedsføringen også hadde foregått via hundrevis av innflytelsesrike personer på sosiale medier. Såkalte «Fyre Starters», delte promovideoer og bilder av festivalen med sine følgere på Instagram og Twitter. Modeller ble fløyet inn for å sole seg om bord på lekre yachter og promotere festivalen. Markedsførerne på sosiale medier fikk gratis flyreise, opphold og billetter til festivalen.

Men luksusopplevelsen på ferieøya utviklet seg snart til det reneste skrekkcenario for de uheldige festivaldeltagerne. Ifølge Vanity Fair ble festivalen snarere en Fluenes Herre-dystopi innpakket i sosiale medier-hysteri anno 2017.

Absolutt alt gikk galt på festivaløya

For absolutt alt gikk galt, og festivalens motto «på grensen til det umulige» viste seg dessverre å bli sanne ord: Artister meldte forfall. Istedenfor sol ble det regn og storm. Luksushyttene viste seg å være nødhjelpslignende telt.

Det var mangel på lys, og bagasjen ble droppet på stranden i mørket. De bugnende buffetene med gourmetmat viste seg å være tørre brødskiver. Det skal heller ikke ha vært nok vann, og folk besvimte av ren utmattelse på flyplassen etter store forsinkelser med de chartrede flyene.

The Telegraph skriver om festivaldeltager Daniel Jung, som brukte 2000 dollar på sin Fyre Festival-billett og flyreise. Til avisen hevder han at festival-gjengerne måtte klare seg med små matrasjoner, og at de måtte søke ly for regn og storm i små telt på en våt sandstrand.

All frustrasjon og elendighet ble behørig delt av rasende festivaldeltagere på sosiale medier, og nå er det første søksmålet kommet mot arrangøren.

Saksøker festivalarrangøren for 100 millioner dollar

The Guardian skriver at kjedisadvokat Mark Geragos, som har representert Michael Jackson, på vegne av klienter har saksøkt festivalarrangørene Ja Rule og Billy McFarland for 100 millioner dollar for den «farlige situasjonen som ble skapt på den mislykkede musikkfestivalen». Advokaten forbereder et gruppesøksmål mot arrangørene som anklages for ikke å ha sørget for nok mat, drikke, husly og medisinsk hjelp. Dette skal ha skapt farlige og panikkaktige situasjoner blant festivaldeltagerne.

Festivalgjengernes opplevelse bar mer preg av å delta i filmen The Hunger Games enn i musikkfestivalen Coachella, heter det.

Arrangøren beklager nå alt som gikk galt og prøver å forklare hvorfor det skar seg på Fyre-festivalens offisielle hjemmeside:

«Den private Fyre Cay island på Bahamas viste seg å ikke være passende for en slik festival. Teamet ble overveldet».

Arrangøren beskriver hvordan flyplassen ble proppfull, at bussene ikke kunne håndtere menneskemengden, og at sterk vind blåste vekk halvparten av strandteltene samme morgen som de første festivalgjestene kom til øya.

«Dette er en uakseptabel opplevelse for våre gjester, og Fyre-teamet tar fullt ansvar for problemene som oppstod», beklager arrangøren av det som må være verdens mest herostratisk berømte musikkfestival.