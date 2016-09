Maiken Horn Bolset: En debutsamling som ikke virker helt ferdig

Maiken Horn Bolset:

Narr

Dikt

Cappelen Damm

Maiken Horn Bolset har vært student ved Skrivekunstakademiet i Hordaland, og nå debuterer hun med et knippe dikt. Narr er tittelen, og tre narrer er det avbildet på omslaget. Første dikt, som heter «(Narr inn.)», kan også gi inntrykk av at dette er en konseptdiktsamling, samlet om ett tema eller båret oppe av en idé. Men noen klovn eller gjøgler klarer ikke jeg å finne i boken, dessuten møter vi aldri et dikt som heter «Narr ut».

Det er heller mange dikt om lyrikeren selv, både i nåtid og fortid, små situasjoner fra barnehage og skolegang, dikt om foreldrene, om besteforeldre og venner, og om en kjæreste. Noe fra nyhetsbildet får vi knapt, og topografi eller en reell omverden får man heller ikke inntrykk av. Det gjør at man ikke helt kommer på nært hold av dette diktjeget eller hennes verden. Selv om mange av diktene nettopp virker å skulle hevde jegets plass i verden.

Noen dikt er selvfremvisende, andre selvgranskende: «Fir en gruvelykt ned i meg og lys meg opp»; «På bunnen av meg finnes det en sort liten borg».

Et jeg som snakker

Det er et jeg som snakker og snakker vi møter. Noen ganger sier hun interessante ting, men ofte oppleves det som temmelig ordinært eller man tenker: hvorfor skal jeg lese dette?

De fleste diktene er satt opp i en blokk, uten strofeinndeling, tonen er ofte prosaisk, klangvirkninger er det for eksempel lite av, og linjedelingen spiller ofte begrenset rolle. Diktene nærmer seg kortprosaen, som i dette diktet, som for øvrig er et av de bedre, siden poeten her er både kroppslig og erotisk i sin undring:

Det sies at hvis jeg ligger på hånden til jeg mister følelsen i den

vil det føles som om det er noen andres hånd jeg onanerer med

men det tar lang tid fordi jeg er tynn

ikke gi alt de første timene

slagbenken og nervene holder meg sammen

hvis jeg ligger på hånden gjennom årstidene

smetter fingrene inn av seg selv

så snart isen smelter.

Vanskelig å gripe en stil

Alle diktene handler ikke om jeget, det er også dikt som starter med «En mann», «En kvinne», men mens disse er nærmest allegoriske, er diktene om moren og faren mer realistiske. På den annen side har man dikt som begynner med surrealistiske utsagn som: «Kjetting trukket ømt gjennom en liggende alder.»

Jeg har i det hele tatt vanskelig for å gripe det som er Bolsets stil, men også hva som er hennes emne. Det er litt av hvert i flere retninger her. Noe helhetsinntrykk gir boken knapt.

Men inniblant har poeten formuleringer som sitter, frekt og freidig: «får jeg be om et par skikkelige hender / jeg skal samle dem om noe / en pikk, en ringblomst.» I det hele tatt er det i det humoristiske og erotiske at diktene gir mest.

