1 2 3 4 5 6 «The Young Pope»

Den unge amerikaneren Lenny Belardo allierer seg hele veien til topps i den katolske kirken, og blir pave da et maktvakuum plasserer de andre kandidatene på sidelinjen.

I Vatikanets historietunge ganger posisjonerer kardinalene seg for å få maksimal innflytelse på den nye paven, som fort viser seg å være ganske uregjerlig.

Med seg til kirkemaktens tinder har han nonnen som oppdro ham, og i skyggene lurer den bitre, amerikanske mentoren, kardinal Michael Spencer.

Se traileren til The Young Pope:

Fra Mission: Impossible til Gudfaren

På vaskeseddelen plasserer The Young Pope seg i en av de flotteste drama- og thrillertradisjonene, den hvor Vatikanstaten er kulisse eller tema, tenk bare Dan Browns konspirasjoner i Engler og demoner eller jakten på Rabbit’s Foot i Mission: Impossible III.

Scener fra Vatikanets indre gemakker ga til og med den ellers så middelmådige Gudfaren III et løft, snakk om hverdagsmirakel.

Med sine skildringer av den katolske kirkes indre liv har The Young Pope kanskje mer til felles med den oversette Jeremy Irons-serien The Borgias, men det er bare frem til du begynner å se på Jude Laws fascinerende portrett av den fiktive Pius XIII.

Satire, maktthriller, familiedrama

For hva er det egentlig som foregår i The Young Pope? Første episode begynner som lett krenkende satire om den katolske kirkes forhold til masturbering og abort, mens kampen om posisjoner under det nye Vatikanet-overhodet prøver å gjøre The Young Pope til maktthriller.

Samtidig gir mysteriet rundt Lennys foreldreløse oppvekst hos Søster Mary serien et snev av familiedrama. Alt dette skjer mens Jude Law sprader rundt i de flotteste drakter mens han røyker sigaretter, klager på dårlig dekning for FM-båndet og forlanger Cherry Coke Zero som standarddrikk til frokost.

Det kunne blitt forvirrende og rotete, men det er mest bare veldig underholdende, uforutsigbart og fascinerende.

C More

Storslagne, detaljerte skildringer av Vatikanet

Regissør og manusforfatter er Paolo Sorrentino, italieneren som vant Oscar for Den store skjønnheten i 2014, og hans drømmende blikk og stødige regi gjør The Young Pope mer stilren enn kaotisk.

Jude Law og Diane Keaton – som begge er briljante – beveger seg mellom sjangre, men alltid underordnet Sorrentinos storslagne, detaljerte skildringer av Vatikanet. Silvio Orlando som den maktglade, slangende Kardinal Voiello må også nevnes, og de små glimtene vi får av James Cromwell som den krasse kardinalen Michael Spencer spruter over av herlig TV-vennlig raseri.

The Young Pope er såpass ambisiøs og annerledes at dette kan gå i alle retninger, både på innhold og kvalitet. Etter to episoder er inntrykket likevel formidabelt, og det er lenge siden jeg kan huske å være så nysgjerrig på hvor serien tar handlingen videre.

Den første episoden kan virke forvirrende, men når skyene samler seg over Petersplassen i episode 2, lynet flerrer himmelen, og Pave Pius XIII får oppfylt visjonen sin om å være en blanding av Daft Punk, Stanley Kubrick og J.D. Salinger, da er The Young Pope årets mest overveldende og spennende serie.

Anmeldelsen er basert på de to første episodene.