Malerier som hjelper deg å huske

Kira Wager

Maleri

Galleri K

28. april–11. juni

Jeg står fascinert foran Kira Wagers maleri London. En gjeng ungdommer står på gata, blide og glade, poserende. Bildet er fra en tur kunstneren var på sammen med noen venner på 90-tallet – en tur hun husker godt, forteller hun meg. Derfor var forundringen stor da en av venninnene sendte henne et foto av hele gjengen, poserende foran kameraet. Wager husker scenen, men ikke slik bildet gjengir den.

Dokumentasjon og erindring

Det er en pussig erfaring, det dér, når det vi husker kommer i konflikt med dokumentasjonen av historien. Jeg har, som de fleste av oss, opplevd gjentatte ganger at jeg tenker på en scene fra fortiden, og vet at det finnes et bilde av det. Men så blir jeg overrasket da jeg finner frem fotografiet. For det var da ikke sånn det skjedde? Han eller hun var jo ikke til stede den gangen, vel? Og hvorfor har jeg på meg den rare jakken?

Selektiv hukommelse

Det er noe essensielt menneskelig ved det hele, for vi husker selektivt. Vi redigerer underveis, plukker ut og setter inn det som passer livsfortellingen best. Ja, dette er en prosess som skjer uten engang tenker over det, ifølge vitenskapen. Men når fotografier viser en annen scene enn det vi husker er det da så sikkert at bildene har rett og vi feil?

Minnearbeid og identitet

Jeg er ikke så sikker på det. Vi kjenner ikke igjen bildene fordi de er så intimt knyttet til det som skjedde. Til en tid og et sted da du kanskje var annen. Vi ser dermed også bildet annerledes enn vi så situasjonen da. Ut fra nåtidens synsvinkel er det hvordan vi husker fortiden idag som ofte gir det som har skjedd mening. Vi må derfor ta høyde for at minnearbeid noen ganger er tettere knyttet til hvem vi er blitt enn fotografiske dokumenter kan redegjøre for.

Malte mellomrom

Det er her Wager spiller en rolle, også for oss og vårt forhold til fortiden. Hun baserer nemlig alle sine malerier på fotografier. Noen av dem har hun tatt selv, de fleste fra vanlige situasjoner i heimen. Andre har hun fått fra venner og atter andre er fra familiens gamle fotoalbum. Alle maleriene er i flyt, figurer brytes opp, kropper flyter ut, i bredpenslede strøk.

Fra foto til maleri

Det samme gjelder London: ansikter siver ut, kropper og ting pensles i brede strøk. Helheter plukkes fra hverandre med penselen. Maleriet befinner seg mellom det hun selv tror hun vet og det fotografiet forteller henne. Gjennom å legge inn blindfeltene i hennes egen hukommelse i det malte fotografiet, blir det som ikke korresponderer mellom minne og fotografi til en del av kunstverket. Det som ikke korresponderer med venninnens fotografi fra London-turen blir til en del av maleriutgaven av fotografiet.

Maleriet åpner refleksjon

Malerstrøkene manifesterer, kunne vi si, det som ikke er tilstrekkelig forstått eller tenkt ferdig: de holder fast ved, gjør tilgjengelig for oss, det kunstneren må tenke over for å forstå forholdet mellom det hun husker og det hun betrakter i fotografiet. Slik er det med alle hennes malerier. De befinner seg mellom de to utgavene av det som har skjedd: de er et formidlende ledd mellom måtene å se fortiden på.

Glipen mellom da og nå

Nå er det ikke Wagers liv betrakteren skal huske, selvsagt, men maleriene hennes blir bilder på hvor viktig det er å ta seg tid til å tenke over disse blindfeltene i vår fortid også. De åpner for refleksjoner over hvorfor noe vi vet har skjedd fortsatt er uklart for oss, selv om et bilde dokumenterer det hele. De gir plass til tankearbeidet som skal til for å avklare hva som skjedde mellom da og nå.

Tålmodighet trengs

Denne uklarheten har kanskje også med noe diffust i oss selv å gjøre? Ihvertfall er Kira Wagers malerier en av de få stedene hvor vi forholder oss til blindvinkelene i den vi var en gang og den vi har blitt, reflekterende. Det tar tid, det krever tålmodighet, men til slutt vil kanskje forbindelsen mellom da og nå, hvem vi var og hvem vi er, bli tydeligere for oss.