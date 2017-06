Takket være engelskoversettelsen av romanen De usynlige kan Roy Jacobsen, som første nordmann, vinne The Man Booker International Prize onsdag kveld.

Han er en av seks forfattere som kniver om den prestisjetunge utmerkelsen, som deles ut i London og forutsetter publisering i Storbritannia.

Men prisen er én ting. Ifølge Jacobsen har nominasjonsprosessen vært en seier i seg selv, ikke minst fordi han har fått anledning til å gjøre Øyriket obs på noen av kollegene og heltene sine.

– Det føles nesten som en Oscar-kampanje, sier han når Aftenposten treffer ham hjemme hos hans britiske forlegger.

– Det er en hel industri forbundet med dette som dreier seg om litteraturformidling. Da handler det ikke bare om meg, og det synes jeg er kult, fortsetter Jacobsen i et sjeldent solrikt Islington.

Fakta: Roy Jacobsen * Forfatter født 26. desember 1954 i Oslo * Debuterte med novellesamlingen Fangeliv i 1982 * Tildelt Bokhandlerprisen for Seierherrene (1991) * Nominert til Nordisk råds litteraturpris for samme roman samt Frost (2003) * Aktuell som internasjonal Man Booker-kandidat takket være De usynlige (2013) * Slipper Rigels øyne (siste bind i trilogien etter Hvitt hav fra 2015) i september

Pusher Hamsun

Man Booker-kreftene har bedt Jacobsen bidra med essays og tanker om fem litterære fenomener. Valgene hans strekker seg fra Gislesaga til Karl Ove Knausgård, via Dag Solstad, Lars Saabye Christensen – og Knut Hamsun.

– Folk er stadig litt forvirret ute i verden hva gjelder Hamsun, hevder Jacobsen.

– Her i England skjønner de i alle fall ikke anseelsen hans. Han slo an i Russland og Tyskland, men aldri ordentlig her. Han er jo engang vanskelig å oversette. Han skriver grammatikken sønder og sammen, for så å sette den sammen igjen. Alt stemmer – høyt og lavt: Summen av dansk kansellispråk og nordnorske dialekter blir norsk modernisme.

Emil L. Mohr

Med tanke på periodesettingen på karrig Helgelandskyst trakk mange kritikere paralleller til nettopp Hamsun da De usynlige kom i 2013. Som Klassekampen erklærte: «Det er vanskelig ikke å assosiere til Isak Sellanrå og sivilisasjonsfortellingen i Markens Grøde.»

Skjønt, selv om han verdsetter sammenligningen, er vår mann bare delvis enig.

– Jeg er ingen nostalgiker eller romantiker på måten Hamsun er, innvender Jacobsen.

– Og jeg er og blir en forfatter som lar meg inspirere mest av virkeligheten – av det som ikke allerede er litteratur. Det som befinner seg utenfor «litteratursystemet», har alltid vært viktigere for meg enn annen litteratur.

Selges usett

Man Booker-konkurrentene inkluderer blant andre de israelske ringrevene Amos Oz og David Grossman. Jacobsen velger å stille med laidback forventninger under prisseremonien i Victoria and Albert-museet.

– Som den fødte pessimist er jeg forberedt på alt, knegger han, vel vitende om at sørkoreaneren Han Kang vant i fjor.

– Men nominasjonen har betydd enormt mye. Jeg tror jeg har undertegnet 15 nye kontrakter siden «langlisten» forelå. Mens den aktuelle boken er solgt til 18 land foreløpig, har flere land kjøpt hele trilogien – delvis usett, siden siste bind kommer først i høst.

– Hva gjør det med en enkel gutt fra østkanten?

– Nei, det er ikke akkurat noe problem. Dette er den enkleste biten – det morsomste, mest interessant og givende er ennå å skrive. På den annen side skriver du for å bli lest – og for hver nye oversettelse finner jeg nye lesere. Dessuten får jeg gjerne reist meg en tur – så sent som forrige måned var jeg i Murmansk. Det var gøy, for der er de opptatt av litteratur.

Emil L. Mohr

Krig og fred

– Hva kan vi vente oss av siste avsnitt av historien om Ingrid Barrøy?

– Nå er det etterkrigstid, med de samme skikkelsene – Ingrid er fortsatt hovedperson. Videre har jeg snudd på sitatet fra den amerikanske isolasjonistsenatoren som sa at «krigens første offer er sannheten», repliserer Jacobsen.

Han retter på signaturbrillene og ser seg godt tilbake.

– Min vri er at det er i fredstid sannheten ofres. Ikke glem at vi hadde en spesiell form for okkupasjon i Norge. Hjulene ble «holdt i gang», hvilket innebar at veldig mange – mer eller mindre frivillig – ble profitører. Siden fikk mange et behov for å fortrenge og dikte om, noe som gjør etterkrigsperioden usedvanlig kompleks og komplisert. Det synes jeg det er all grunn til å studere nærmere.