– Du kan si dette har vært et slags interaktivt verk, for å bruke et fint moteord på det, sier Jon Michelet.

Aftenposten møter forfatteren av romansuksessen En Sjøens Helt hjemme i familiehuset fra 1930 på Larkollen utenfor Moss.

Her bugner det av minner fra et langt forfatterliv, og ikke minst metervis av krigshistorie. På kontoret skjuler det seg også permer med brev fra lesere som har tatt kontakt med egne historier siden han lanserte første bind av serien. 645 000 solgte eksemplarer senere er Michelet nå klar for femte bind.

– Jeg har fått utrolig mange tilbakemeldinger fra pårørende av krigsseilere som skriver at de gjennom bøkene mine har fått høre historier som deres far, bror eller onkel aldri fortalte, sier Michelet.

Mange av episodene i den nå fem bind lange seilasen er kommet til underveis i skriveprosessen. Michelet mener leserne skal ha mye av æren for suksessen. Etter krigen valgte mange krigsseilere å tie om det de opplevde i krigsårene. En sjøens helt har derfor blitt en slags døråpner, både for krigsseilere som fortsatt er i live, men også for deres pårørende.

– Jeg har selv en far som var krigsseiler, han ville aldri snakke om krigen. Hvorfor tror du det var slik?

– Dette er noe universelt for folk som opplevde krigen. Enten trodde de at de ikke ville bli trodd hvis de fortalte om det de opplevde, eller så orket de ikke fortelle om noe som var så jævlig. Dessuten kom de hjem til et samfunn hvor de følte seg fremmed, hvor ingen ville skjønne hva de snakket om hvis de delte sine opplevelser, sier Michelet, som med ett overtar intervjurollen.

– Hvilken båt var din far på, spør en ivrig Michelet.

– Panama Express.

– Å dæven, var han på den.

– Den båten vet jeg masse om. Det er en helt fantastisk historie. Panama Express fraktet general Douglas MacArthurs hovedkvarter fra Brisbane til Hollandia på New Guinea, videre til Filippinene. Så er spørsmålet, hvorfor ble en norsk båt brukt til dette? Jo, fordi den var veldig rask. Det er veldig rart du nevner dette, sier Michelet.

– Hvorfor det?

– Jeg hadde skrevet noe om akkurat den båten i ett av de tidligere bindene, men da ble jeg rettet av en kar som hevdet at båten ikke kunne vært i Atlanterhavet på akkurat det tidspunktet jeg skrev den var. Så sjekket jeg, og da viste det seg at Panama Express gikk i skytteltrafikk med amerikanske militære ledere til Stillehavet. Det var en liten båt, men den var veldig rask, sier Michelet.

Forfatterhjelp

Rives med

En Sjøens Helt skulle etter planen avsluttes etter bind fire. Nå venter bind fem og seks.

– Du blir veldig revet med av denne seilasen. Underveis har jeg funnet så mye stoff, og lært så enormt nye. På et punkt skjønte jeg at jeg var nødt til å bruke bind fem til å fortelle om invasjonen i Normandie og ikke minst Stillehavskrigen som er så lite beskrevet, sier Michelet.

Helt siden han solgte inn ideen til Oktober forlag før den første utgivelsen i 2012, har han visst hvordan historien om skogsmatros Halvor Skramstad skulle ende. Men å skulle komprimere alt ned i det siste fjerde bindet var aldri noe tema.

– Da ville jeg ikke ytt rettferdighet til hverken stillehavskrigen, hvor amerikanerne og nordmenn sto side om side, eller Nortraship-oppgjøret etter krigen. Derfor måtte jeg fortsette, sier han.

Femte bind er i all hovedsak viet Stillehavskrigen, og ikke minst Leyteslaget i 1944, omtalt som verdenshistoriens største sjøslag. Få er klar over at minst to norske skip, M/S General Fleischer og MS Torrens deltok i dette slaget. Verden fikk for første gang fikk se japanernes Kamikaze-angrep.

– Det var ikke snakk om et stort antall nordmenn, men de var der, sier han.

For å forstå forholdet mellom USA og Norge i senere tid er det viktig å forstå Stillehavskrigen, mener Michelet.

– Her så jeg et våpenfellesskap mellom nordmenn og amerikanerne som ikke har vært så mye beskrevet før, mener Michelet.

I det avsluttende bindet vil han ta for seg etterkrigstiden, oppgjøret med Nortraship.

Dårlig behandlet

– Jeg prøver å skjønne ordentlig hvorfor sjøfolkene ble så dårlig behandlet da de kom hjem. De kom hjem til et land og en virkelighet hvor de ikke ble forstått. Sjøfolkene følte seg tråkket ned, sier Michelet.

Ville ikke bli trodd

– Mottar du mange tips om konkrete episoder fra leserne?

– Veldig mye, nesten ukentlig kommer det brev. Det er en av grunnene til at dette verket er blitt så omfattende, jeg har fått en stofftilgang som er enorm. Dette inspirerer meg. Det er jeg som har styringen på verket, men det er blitt et slags allemannsverk, sier Michelet.

Han gir oss mange eksempler på episoder fra virkeligheten som han mottatt fra leserne.

Gamle gutter

– Disse krigsseilerne begynner å bli gamle gutter nå. For 25 år siden ønsket de kanskje ikke å fortelle, men mitt romanverk har kanskje åpnet opp for at det er blitt mer stas å fortelle. Endelige er det noen som vil høre på dem og skrive om det, sier Michelet.

– Hvordan forholder du deg til de siste ukers debatt om «virkelighetslitteratur»?

– Jeg har en blanding av diktning og virkelighet i disse bøkene. I den siste boken har jeg blant annet en episode hvor Halvor Skramstad går i land mens båten står på grunnen for å fjerne en vaier som er kommet i propellen. Da ble han truet ombord igjen med våpen. Den historien fikk jeg fortalt av 98 år gamle Anker Borud i Søgne. Han opplevde dette, sier Michelet.

Han mener likevel at ikke alle historier egner seg til å bli gjenfortalt.

– Jeg har mottatt materiale som er veldig følsomt. Jeg er derfor forsiktig med å bruke episoder som kan knyttes til bestemte personer. Mitt verk skal være så virkelighetsnært at du som leser føler du er til stede, og at dette har skjedd. Jeg tror likevel ikke at noen i ettertid kan ta meg på at jeg har misbrukt noens tillit eller hengt ut noen, sier Michelet.

Mye av overskuddet fra den første boken er spyttet inn i Polstjernefondet, Michelets eget fond for dokumentasjon av krigsseilas under 2. verdenskrig, samt norske sjøfolks seilas i krigssoner og norske soldaterfaringer i tida etter 2. verdenskrig.

Han har derfor delt ut flere hundre tusen kroner til ulike prosjekter gjennom dette fondet.

– Det har vært viktig for meg å gi noe tilbake. En ting er at jeg tjener noen kroner, men det investerer jeg i forfatterskapet mitt. Blant annet har kjøpt en hel del antikvarisk litteratur, spesielt fra USA, som har gjort det mulig å forske på disse hendelsene. Men denne medgangen skulle jaggu meg også tilfalle dem som tok støyten, sier Michelet.