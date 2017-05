FRI – Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold har samlet inn historier fra mennesker som ikke våger å delta på årets Pride-parader, som arrangeres over hele landet nå i juni.

– Vi lanserte kampanjen i går, og vi har allerede fått inn over 160 historier fra mennesker i Norge som ikke våger å være åpen om sin seksualitet eller kjønnsidentitet. Alle grunnene til at folk ikke tør å gå i paraden, er en grunn til at alle som våger bør gå, sier leder i FRI Ingvild Endestad.

FRI er en organisasjon som har jobbet for likestilling og mangfold, og mot diskriminering i Norge og i resten av verden siden 1950.

Fakta: Pride-paraden FRI – Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold arrangerer pride-festivaler i Bergen, Oslo, Kristiansand, Stavanger, Trondheim og Tromsø.

II fjor hadde landets største pride, Oslo Pride, 70 000 deltagere i Pride Park og 30 000 deltagere i paraden

Synliggjør enkelthistoriene

FRI

Årets kampanje består av en rekke kjendiser leser opp faktiske historier fra mennesker i Norge som ikke tør å stå frem som homofil eller transkjønnet. Både Erna Solberg, Jonas Gahr Støre, Stian Staysman, Maria Mena, Thomas Hayes, Linnéa Myhre og Sigrid Bonde Tusvik deltar i kampanjen.

– Det er fortsatt mange i Norge som føler at de ikke kan være åpne. Mange er både redde og bekymret, og vi ønsker å synliggjøre den enkeltes historie, og gi alle oss andre muligheten til å gjøre en forskjell, sier hun videre.

– Å gå i en parade er utenkelig for meg

– Av frykt for å bli avvist tør jeg ikke si hvem jeg er

– Jeg frykter stigma det kan føre til i de politiske miljøene jeg ferdes i

– Jeg er redd for å være åpen i frykt for å miste nok en jobb

– Flere av vennene mine mener til og med at homofili er en sykdom

Sitatene ovenfor er hentet fra kampanjen.

– Dette er et felt hvor vi mange land ser stor fremgang, mens det i andre har vært stor tilbakegang. Men også i Norge er det grupperinger som vil reversere utviklingen. Selv om vi har kommet langt, må vi fortsette å jobbe for rettighetene til både lesbiske, homofile, bifile og transpersoner, sier Endestad.