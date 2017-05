- Jeg må si jeg er ganske lettet, for dette kunne gått begge veier, sier Anders Beyer og river av seg en regntung jakke.

I fjor skrev 10 kulturledere, deriblant tidligere festspilldirektør Per Boye Hansen, et åpent brev om at festspillene har mistet sin identitet. Det var for mye fornøyelser og for lite klassisk musikk. Investorer trakk seg, og stadig flere koblet seg på kritikken. Midt i dramatikken stod den danske samtidspianisten Anders Beyer, som nettopp hadde fått fem års fornyet kontrakt som festspilldirektør. «Hva nå», tenkte han. Og bestemte seg for å lage et satirisk dukketeater på åpningsseremonien.

Dagen etter kalte Bergens Tidendes kulturredaktør det hele for en «snuoperasjon med kirurgisk presisjon».

Det var dette som kunne gått begge veier.

Marit Hommedal/Scanpix

Færre arrangementer

- Jeg var redd for at det ble for mye om meg. Heldigvis ble satiren sett slik det var tenkt. Men man skal alltid lytte til kritikk, og det er alltid en kjerne i kritikken som kanskje er riktig.

- Hva er kjernen?

- Kanskje var festspillene blitt for store. Vi fylte så mange arenaer og det var en fare for at vi ville sjenere andre aktører i byen.

I år har festspillene 285 arrangementer, og et mål om 71.000 publikummere. I fjor hadde de 351 forestillinger, og 125.000 publikummere.

- Frem til 2012 ble festspillene kritisert for å spille for halvtomme saler. I løpet av fire år har vi fått dobbelt så mange publikummere som før. Nå er det tid for å skru litt tilbake, og erkjenne at vekst aldri må bli en kanonisert målestokk for suksess, sier Beyer.

Symbol eller musikkfest?

Festspilldirektøren nikker ut mot Torgallmenningen. Festteltet fra i fjor er borte fra byen. Det meste av Festspillene i Bergen foregår i etablerte konsertsaler.

Er folkefesten ofret på elitens alter? Eller har egentlig Festspillene i Bergen noensinne vært en folkefest, øltelt eller ikke?

- Jeg sammenligner festspillene med Brann. Alle har en mening, og alle vil sitte i stolen ved siden av meg, sier Beyer.

- Hva er egentlig festspillenes DNA?

- Festspillene ble startet som en del gjenoppbyggingen etter krigen. I dag er det mange teater og dansekompanier, men det er fortsatt bare ett festspill. Og vi er størst i Norden. I Bergen representerer festspillene hvordan byen og landet har reist seg.

- Så festspillene handler mer om byen enn om innholdet?

- Det kan ikke være et tomt skall. Men det er en ekstremt høy selvfølelse i denne byen. Tenk bare på Nystemten og Ole Bull. Første dagen jeg tok over som festspilldirektør, ble jeg spurt av Dagsrevyen om jeg ville ta vekk Nystemten fra åpningen. Hvorfor i himmelens navn skulle jeg gjøre det? Ingenting er mer samlende enn å synge sammen.

Per Christian Selmer-Andersen

Festspill som Netflix

Døren til kontoret går opp, og Magne Furuholmen kommer inn. Popartisten ble i fjor engasjert som styreleder for Festspillene i Bergen. Furuholmen legger fra seg en jakke og minner om de 50 festivallederne og internasjonale journalistene som venter i etasjen under. Det skal mingles og drikkes. Eller som Beyer selv sier til de fremmøtte: «Jeg blir her en stund. Dere kan angripe meg. Dere kan gjøre absolutt hva dere vil med meg!».

Furuholmen leder en skål, den britiske journalisten tar opp en blokk og de kinesiske operalederne taster på mobilen. Furuholmen og Beyer har knyttet til seg en rekke nye investorer fra Bergen det siste året. Det er nødvendig ettersom private gaver og sponsormidler utgjør mer enn en fjerdedel av budsjettet.

Beyer forteller at de nye milliardvennene vil være med på duoens siste mål for festivalen: Digitaliseringen.

- Jeg vil gjerne strømme flere konserter, som et slags Netflix. Nå har vi også inngått en avtale med tv-kanalen Mezzo om opptak av konserter og i festivalbyen Bergen. Men jeg vil også fornye selve kunsten, enten det er ved å dele ut 3D-briller eller for eksempel samarbeide med Vizrt som lagde TV-grafikk til den amerikanske valgkampen, sier Beyer og legger til:

- Tidligere hadde vi ambisjoner om at verden skulle komme til Bergen, men det skjer ikke. Derfor må vi få Bergen ut i verden.

Gammelt, nytt og grandiost

Åpningsforestillingen var i år Shakespeares sonetter, av mesterregissør Robert Wilson og komponist Rufus Wainwright. Stykket har turnert verden rundt siden den hadde premiere i 2009. Dagen etter kommenterte Aftenpostens Maren Ørstavik at åpningsforestillingen var gammelt nytt.

Beyer blåser av kritikken.

- Shakespeare er også gammel, men han er fortsatt aktuell. Og god vin blir også bedre med årene.

- Men hvis dere skal få en egen strømmekanal, må dere vel by på noe nytt?

Per Christian Selmer-Andersen

- Ja, det er klart. I år har vi urpremiere på Hugsjá, med Ivar Bjørnson fra Enslaved og Einar Selvik fra Wardruna, sistnevnte har også har skrevet musikken til Vikings. Det sier noe om hvem vi er. Hvem denne byen er. Dette tror jeg er mer interessant for strømming enn de internasjonale stjernene som reiser på turnè.

Han snakker fort og engasjert. Stemmen er lav. Blikket intenst. Det danske språket norskifisert, blandet med noen forvirrede svenske språkflyktninger.

- Vi må ha stjernene! Men vi må også være toneangivende! Du har helt rett!

- Blir det mer av det neste år?

- Ja, men det er dyrt med nye produksjoner. Det kommer an på hvem som vil være med. Vil de offentlige støtte dette?

Mannen mot menigheten

Den personlige assistenten kommer med en paraply. Snart skal Beyer spise middag med Rufus Wainwright, før timeplanen ruller videre. Det er litt som å arrangere en fest, sier Beyer. Gå rundt og kjenne på at folk kanskje ikke liker maten. At de kanskje ikke vil komme. At det vil begynne å regne.

Han slår ut med armene til de utenlandske delegatene.

- Spis! Drikk! Knytt kontakter! I morgen vil det slutte å regne, utbryter han.

De som kommer fra den store verden for å lage kultur i Bergen, oppdager fort at regnet er det minste problemet. De interne konfliktene i byens kulturliv er harde som hagl.

- Her tenker man: Nå skal vi ut og ta en slåsskamp. I Danmark ville aldri institusjonslederne rakket ned på hverandre offentlig. Det kom totalt overraskende på meg.

- Er det ikke rart at man fortsatt snakker om finkultur som en motsetning til populærkultur?

- Jo, og kunstnerne har jo gått fullstendig vekk fra dette. Det er en grunn til at Anne Sofie von Otter vil synge med Rufus Wainwrigth. Det er noe i dette som er spennende! Jeg forstår ikke begrepet finkultur. Det er en bastion som er erodert bort.

- Hvorfor fortsetter da debatten?

- Det er noen som vil opprettholde en menighetskultur. Men disse menneskene dør jo ut, av helt naturlige årsaker. Hvis vi ikke lager noe som din generasjon vil se, så har vi ikke noe publikum.

Festspillene i Bergen varer til 7.juni.