Marcus & Martinus bidrar til nye plusstall i platebransjen

Strømming av musikk fra tjenester som markedsleder Spotify, Apple Music og Tidal har lenge dominert det norske platemarkedet, og blir bare sterkere og sterkere.

Ferske tall fra bransjeorganisasjonen IFPI viser at strømming utgjorde 83 prosent i 2016, opp fra 78 prosent året før.

På den andre siden går både digital nedlasting og fysisk salg videre nedover. Nedlastning står nå for 4 prosent, mens fysisk salg utgjør 14 prosent. Salget av vinyl øker derimot for femte år på rad, og står for 4,5 prosent av totalen.

Markedsleder Spotify slåss for livet:

Langt unna rekordåret

Strømmeøkningen gjør altså at det norske platemarkedet nok en gang øker, i 2016 med 6,9 prosent. Totalt ble det solgt musikk for nesten 700 millioner kroner i fjor.

Et tall som er langt høyere enn for bare få år siden, men samtidig mindre enn i rekordåret 2000, da et høyt CD-salg sørget for at totalsalget var nesten én milliard kroner.

«Norske» Tidal kjemper for fortsatt eksistens:

Kampen mot YouTube

Rapporten fra IFPI forteller at det ved inngangen av 2017 er over 1,3 millioner aktive brukere av tjenester som Apple Music og Spotify i Norge, med flere og flere betalende abonnenter.

Norskandelen i disse strømmetjenesten er på stabile 22 prosent – selv om de utenlandssignerte stjernene Kygo og Alan Walker ikke er med i statistikken.

Til tross for alle plusstall reagerer IFPI på de lave inntektene fra en stor aktør som gratistjenesten YouTube. Av de totale strømmeinntektene i Norge står YouTube kun for 2 prosent, forbi kanalen er en såkalt «ulisensiert» tjeneste som betaler ut lite.

– Et klart bilde på hvor skjevt dette markedet har blitt, og det er på overtid at det gjøres politiske grep, skriver direktør Marte Thorsby.