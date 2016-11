Marcus & Martinus leverer for et svært ungt publikum

1 2 3 4 5 6

Marcus & Martinus

Oslo Spektrum

Karakter: 4

For en voksen person uten barn fortoner møtet med Marcus og Martinus-verdenen seg som en noe absurd opplevelse. Ikke at fenomenet akkurat har gått under radaren min – i det siste har det nærmest vært umulig å ikke legge merke til oppstyret rundt poptvillingene.

Hvilke andre fjortenåringer gir ut boken om «sin historie» i såpass ung alder?

Sitter på Skavlan og snakker om hvor glad de er i fansen, eller har nok materiale til en dokumentar om egen musikksuksess?

– Yndlingsmusikken til fireåringene

Min unge følgesvenn for ettermiddagen, Tian (8) kan forklare at noe av det beste med musikken deres er nettopp at de er barn: «Det blir lettere å høre når artistene ikke har så mørke stemmer», sier han. Når jeg ser rundt meg i et fullstappet Oslo Spektrum kan det virke som om han representerer kjernepublikummet, men med unntak av noen få litt eldre jenter, er fansen også flere år yngre enn ham.

Det er også yndlingsmusikken til en venninnes fireåring, kunne hun fortelle meg i går.

Olav Olsen

Dramatisk intro

På storskjermene flimrer nyhetsinnslag av duoen, opptak fra TV-opptredener, scener av Bieber-tilstander – alt til en dramatisk musikalsk intro. Det føles som en slags forlengelse av dokumentaren; nå skal de unge artistene lanseres for verden, og vi har kameraer på alle kanter.

Det går et hvin gjennom salen idet våre to norske stjerner umerkelig har dukket opp på den utbygde scenen, gjennom gulvet, til voldsomme pyroeffekter.

Olav Olsen

Imponerende vokal

Det er umulig å ikke la seg imponere av vokalen på «One more second». Andrelåten tilbringes for det meste på gulvet i nærkontakt med publikum, og de er ellers gode til å huske å takke fansen for suksessen.

Kanskje derfor har de et såpass grep om dem.

Etter det sjarmerende debutalbumet Hei, kom nylig det engelskspråklige andrealbumet Together.

Såpass unge artister trenger selvsagt skrivehjelp, og det er Erik Fjeld og Magnus Bertelsen som har bidratt mest her.

Banale tekster, viktigst at det rimer

Det finnes ingen sterke poplåter, tekstene er av den litt banale typen; det viktigste er at det rimer. Men de to artistene imponerer for det meste med fremføringen. Tredjelåten «Bae» er nok en publikumsvinner, og de viser at de kan mestre engelskuttalen.

Det er ingen overdreven amerikanisering som Kurt Nilsen har slitt med for eksempel, selv om «me» blir til «mae». Det er like koselig som dialekten deres.

De synger flott i «Whitout you» og «I don´t wanna fall in love», låtene uten for mye staffasje.

Kan ikke avskrive internasjonalt gjennombrudd

Men det er også et supershow de har lagt opp til i dag. På et tidspunkt kommer danserne inn på swegways (de uten håndtak), pyroeffektene vil ingen ende ta, det er falsk snø under «Slalom» og det skytes ut konfetti. Harald og Thomas deltar på «To dråper vann» etter en tidligere utfordring, og det er intet mindre enn tre klesskift under konserten. De har egen hashtag, og instagrambilder vises på skjermene i real time. Du føler deg kanskje gammel?

Marcus og Martinus har heller ingen problemer med å ta all oppmerksomheten fra Madcon når den eldre duoen kommer på scenen for å delta på låten «Girls».

Det er vel ingen grunn til å avskrive et mulig internasjonalt gjennombrudd.