Marcus & Martinus synker i anseelse blant barn og Bon Iver lader opp til et nydelig album

Cass McCombs - Mangy Love

På sitt tiende album Mangy Love fortsetter Cass McCombs i samme spor som tidligere, bare enda bedre. Han er morsommere, mer politisk samtidig som musikken er mer svevende. Albumet er produsert av Elliott Smith-samarbeidspartner Rob Schnapf.

Bon Iver - «33 God»

Justin Vernon er litt av en type. Bon Iver spilte nylig sitt kommende album 22, A million i sin helhet på frontmann Vernons Wisconsin-festival Eaux Claires. Albumet ligger an til å bli en nydelig, om enn merkelig affære. «33 “GOD”» åpner med et sitat fra en salme og tallet 33 referer til Jesus.

Cashmere Cat - «Wild Love»

«Wild Love» er første låt fra Halden-gutten Cashmere Cats kommende albumdebut. Om man kan kalle det en låt da, det høres mest ut som en opptakt til noe som muligens kan bli veldig bra. Sporet gjestes av den ferske verdensrekord-innehaveren The Weeknd (mest strømmede album på ett år + flest påfølgende uker på topp ti av Billboard for mannlig soloartist), og verdens nye prismizer-legende Francis and the Lights.

Vince Staples - Prima Donna

Vince Staples følger opp et av fjorårets beste rapalbum, Summertime ‘06, med den 8-spors EP-en Prima Donna, der blant andre James Blake medvirker som produsent. I motsetning til den klovnete og joviale holdningen hans i virkeligheten er Prima Donna enda et godt bevis på at Long Beach-artistens stadig stigende stjerne bør tas på alvor.

Philip Emilio feat. Vinz og Unge Ferrari - «Følsom»

Det er først og fremst gjestene som skinner på Philip Emilios ferskeste singel. Det er få norske artister med like vakker og inderlig og vokal som Vinz, og innen Unge Ferraris vers på «Følsom» er over har jeg glemt hvem som egentlig skal være stjernen på denne låten.

Dua Lipa - «Blow Your Mind»

Britiske Dua Lipa gjestet Red Bulls Sound Select på Parkteatret denne uken, hennes første konsert i Norge. «Blow Your Mind» er en selvsikker poplåt om rotete forhold. Det selvtitulerte debutalbumet skal utgis i september.

Marcus & Martinus - «Light It Up»

Ordet på gaten er at Marcus & Martinus har sunket i anseelse blant barn etter at de begynte å synge å engelsk. Nå er de nemlig akkurat som alle andre. Med «Light It Up» gjestet av jamaicanske Samantha J. slenger de seg på den dancehall-inspirterte popbølgen, akkurat som alle andre.

Fire Alarm - «Inna Dat With Them»

Visste dere at Suzanne Vegas «Tom’s Diner» er låten som ble brukt for å utvikle mp3-filen på åttitallet? Dere vet, filformatet som nesten veltet musikkbransjen i starten av det nye millenniet. Utover det godt brukte samplet av Vegas låt er det ikke så mye minnverdig ved Fire Alarms singel «Inna Dat With Them», men har man først en god fun fact på lager må man benytte seg av den.