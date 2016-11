Marcus og Martinus-feber i Oslo: – Drømmen er å få blikkontakt!

– Jeg skal få blikkontakt! Jeg håper de peker på meg når de synger, eller at de ser meg rett inn i øynene, sier 15 år gamle Martyna Mirabell med et drømmende blikk. Hun har malt seg med selvlysende farger over øynene, for å bli ekstra synlig.

Mirabell er én av flere tusen som har møtt opp utenfor Oslo Spektrum lørdag formiddag, to timer før tvillingbrødrene Marcus & Martinus Gunnarsen holder den første av dagens to konserter.

Olav Olsen

Olav Olsen

Utsolgt på to timer

Da billettene ble lagt ut for ett år siden, ble de revet vekk etter bare to timer. Tvillingbrødrene fra Trofors er et av de største norske popfenomenene på lang tid, og denne uken toppet de både norske og svenske hitlister med sitt nyeste album «Togheter». Debutplaten «Hei» har ligget på topplistene i over et år.

Populariteten til Marcus og Martinus synes ingen ende å ta. Selv savner de aller mest å spise taco med familien på fredager.

Pedersen, Terje / NTB scanpix

– Vi elsker dem!

Guttene har nylig gitt ut bok, og snart kommer også kinofilm og tv-serie.

– Vi bare elsker dem! De er så snille, og pene og de synger så fint.

Martyna har vært i Oslo sentrum siden kl. 06 i morges for å sikre seg en god plass i køen, og er også en av de første som slipper til når vaktene åpner sperringene. Sammen med venninnegjengen stormer hun fremover og hviner over at de er med i den første rekken som slipper frem til inngangsdørene.

– Jeg kommer nok til å begynne å gråte. Jeg får så mye følelser i meg når de synger, fordi sangene er fine, men også fordi jeg elsker dem! utbryter lillesøster Justyna Mirabell (13).

Olav Olsen

Møter andre fans

Søstrene er fra Oslo, men har møtt andre Marcus & Martinus-fans fra Trondheim, Bergen og Stange for å dra sammen på konserten. De møttes første gang i går og har sammen tråkket Oslos gater i fem timer når de endelig kan stille seg i kø før konserten.

– Hvorfor dro dere så tidlig?

– Dette er det viktigste som skjer i hele år, så vi må ikke gå glipp av noe. Vi trodde kanskje vi kunne stille oss i køen litt før, men mens vi har ventet har vi kjøpet mat på 7 eleven og bare løpt frem og tilbake for å holde varmen.

De har skjerf, varme jakker og luer, men er likeel så frosne når det nærmer seg konsert at de ikke orker male på alt de hadde planlagt av M’er i ansiktet.

Jentene synes noe av det fineste med konserten er at de også får treffe andre fans fra hele landet, og finner nye venner.

– Vi snakker mye sammen på nettet på fansidene, men det er gøy å treffes og få nye venner, sier Melissa Gran (15) fra Trondheim.

Olav Olsen

Liker at de synger på engelsk

De holder seg varme ved å synge favorittsangene «Together» og «Without you», og hopper opp og ned bak sperringene på fortauet utenfor Oslo Spektrum. Jentene er i alderen 13–15 år, og er mest begeistret for den nye, engelskspråklige versjonen av popstjernene.

– Vi likte mange fra «Hei»-albumet også, men vi har vært fan siden 2012, og det er gøy at de begynner å synge på engelsk, sier jentene.

Går det kanskje for fort fremover for Marcus & Martinus, spør Aftenpostens musikkanmelder Robert Hoftun Gjestad.

Det er om lag like mange foreldre som ungdommer i køen, og mellom hvinende barn og ungdom, vektere, politi og hjelpepersonell trasker noen håpefulle foreldre rundt med plakater «billetter ønskes kjøpt». Det ser ut til å være fånyttes.

Jentegjengen nesten først i køen er derimot svært nær ved å være de første som kommer inn i «the golden circle» som de har billetter til.

– Det absolutt beste stedet å stå, da kan vi bli pekt på og få tak i ting, hvis de kaster noe, smiler Leah Gjøra fra Trondheim.

Konserten starter kl. 13, og Aftenposten kommer med anmeldelse av den senere lørdag.