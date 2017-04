Marius Holst skal regissere Marte Michelets bok Den største forbrytelsen. Utgangspunktet er den norske jødeforfølgelsen under andre verdenskrig.

26. november 1942 forlot skipet Donau kaia med 532 norske jøder ombord, 302 menn, 188 kvinner og 42 barn. Målet var Tyskland og endestasjon var Auschwitz.

Fantefilm Fiksjon AS med regissør Marius Holst og manusforfatter Harald Rosenløw Eeg fikk i dag tildelt produksjonstilskudd fra Norsk filminstitutt på tilsammen 12 millioner kroner. Tilsammen er budsjettet på rundt 50 millioner kroner.

– Det er en ganske stor produksjon. Vår historie foregår i Oslo, på Grünerløkka hvor de levde livene sine, sier manusforfatter Harald Rosenløw Eeg når vi treffer ham sammen med forfatter Marte Michelet.

Georg W. Fossum/Aftenposten

– Jødenes historie passer ikke inn narrativet

Da Marte Michelet jobbet med boken, tenkte hun allerede da at dette burde bli film.

– Jeg skal ikke legge meg opp i filmproduksjonen, men jeg skal innrømme at jeg tenkte tanken da jeg skrev boken, forteller Michelet.

Katrine Nordli

– Produsent Martin Sundland og jeg leste den samtidig og var enig i at det var en fantastisk bok. For meg er det en historie om vanlige mennesker. Vi har hatt mange filmer som har fokusert på de store avgjørelsene, men dette handler om hvordan helt vanlige mennesker får livene sine totalt forandret, sier Rosenløw Eeg.

– Historiene er så dramatiske, men de er fortsatt ukjente. Jeg håper filmen kommer til å sette spor og at mange vil se den. Det er viktig at dette kapitlet i vår historie skildres på film og når ut til et yngre publikum, fortsetter Michelet.

Det tok 53 år før det første bildet av deportasjonen av jøder fra kaien i Oslo ble kjent for offentligheten.

– Hvorfor tok det så lang tid?

– Norsk okkupasjonshistorie ble inntil nylig preget av den heroiske norske motstandshistorien. Jødenes historie passer ikke inn i narrativet. Det er et traumatisk kapittel som er preget av gråsoner, og den heroiske motstandshistorien er mye enklere. 70 års distanse har ført til at vi nå er modne for også denne delen av historien, tror Michelet.

En minoritetshistorie

Rolf Øhman

– Jødene var en liten minoritet i Norge. Det var nesten ingen som kjente noen som var jødiske. Derfor ble nok det som skjedde med dem ansett som perifert. Det handler litt om antisemittisme, litt om rasisme, at man ikke så på dem som nordmenn og at det derfor ikke angikk oss. Men mest av alt handlet det etter krigen om å bygge opp en heroisk fortelling, sier hun videre.

Begge er de enig om at Holocaust angår oss fortsatt.

– Vi liker å tro at det ikke skjer oss, og vi har en idé om at nordmenn ikke kan være ordentlig slemme. Historien er en vekker. De menneskene som ikke greide å rømme, klamret seg fast til en idé om det ikke kunne skje. Så ble grensene flyttet litt etter litt. Først inndro de passene, så innførte de stempling og så skjedde det verste, sier Rosenløw Eeg.

– Vi har mye å lære av hvordan antisemittismen fungerer og se det i sammenheng med andre grupper som utsettes for lignende type konspirasjonsteorier. Fortellingen om den jødiske familien Braude er også relevant som en integrerings- og minoritetshistorie, mener Michelet.

Filmen har planlagt premiere høsten 2019, men kan de avsløre hvem vi får se foran kamera?

– Å nei, det er det altfor tidlig å si noe om nå, ler Rosenløw Eeg.