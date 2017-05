1 2 3 4 5 6 Master of None - sesong 2

Etter at Jerry Seinfeld la TV på hyllen for å konsentrere seg om kaffesketsjer og sneaker-samling, og Charlie Sheen snortet seg bort fra tidenes komediekontrakt med Two & Half Men, står mange fremadstormende komikere klar til å ta over TV-tronen.

Aziz Ansari er en av dem, og med Master of None viser han glimt av storheten og smartheten som gjør ham til en komiker som er lett å elske.

Se traileren til den andre sesongen av serien her:

Går langt ut i skogen for komediegull

Denne andre sesongen av Master of None er ikke like umiddelbart sterk som debutsesongen, men viser Ansaris vilje til å gå langt ut i skogen for å finne komediegull.

Samtidig som han leker med form, byr han også på timing, situasjonskomikk og SoMe-vitser som gjør ham til en ferdigdesignet komiker for 2017.

Ansari spiller Dev Shah, en semivellykket skuespiller som bruker like mye tid på Tinder og vennemonologer som på auditions og pugging. Siden forrige sesong har han flyttet til Italia, og i de første sesongene lager Ansari nydelig komikk av pastabretting, klassiske svart/hvitt-filmer, italienske lommetyver og eksklusive restauranter.

Netflix

Fra New York til Firenze

Ansari ser ut til å kose seg i Europa, og blir enda bedre da kompisen Arnold kommer på besøk for å dra i Firenze-bryllupet til eksen.

Tilbake i New York har Ansari fått seg jobb som programleder for showet Clash of the Cupcakes, og TV-sjefen Chef Jeff spilles aldeles fantastisk av Bobby Cannavale, sist sett i HBOs famlende storsatsing Vinyl.

Generasjonskonflikter, religionsharselas og svine-BBQ

Her får vi også den eksperimentelle episoden hvor Dev Shah knapt er med, mens kamera følger tilsynelatende vilkårlige personer på gaten frem mot en ganske morsom og koselig avslutning.

Det fineste med denne episoden er sekvensen hvor en døv ung jente krangler med kjæresten sin på butikk, og Master of None blir brått stille som en nordmann på høflighetskurs i Syden. Det fungerer overraskende bra, og viser også hvordan Ansari bruker tiden og ressursene han har fått tilgjengelig fra verdens største strømmetjeneste.

Tinder-vitser og pasta-nærbilder ser ut til å være Ansaris favorittsysler, men han går ikke av veien for fem minutter stillhet heller. Samtidig går han rett på et tema han vet kommer til å fungere, for i påfølgende episode forteller for første gang Dev Shah til sine indiske, muslimske foreldre at han er veldig glad i bacon.

Her skal det boltres i generasjonskonflikter, religionsharselas og svine-BBQ i sakte film, men hele tiden med Ansaris joviale, lett arrogante smil på lur.

Fra birolle i Parks til Master of None

Sesong 2 byr egentlig på mindre kraft og umiddelbar komikk enn sesong 1, men selve historien rundt Cupcake-showet gjør siste halvdel av sesongen til en lettsett og fornøyelig historie å følge.

I serien Parks And Recreation, som rullet fra 2009 til 2015, viste Ansari hva han kunne få ut av en god birolle. I Master of None bygger han opp sitt eget, lille komedieunivers som kommer til å slå ut i full blomst om noen sesonger.