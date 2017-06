Med denne boksen vil Apple styre hjemmet ditt

Kommer de fleste av oss til å prate ut i luften og kommandere hjemmene våre om et år eller to? Mye tyder på det, for nå satser alle de store teknogigantene på at digitale assistenter blir «den neste smarttelefonen».

Da Apple mandag kveld lanserte sin nye høyttaler kalt «HomePod», lovte toppsjef Tim Cook nærmest å «revolusjonere musikk i hjemmet».

HomePod er en 18 cm høy, smart høyttaler som ifølge de første testerne leverer vesentlig mer lyd enn hva størrelsen skulle tilsi. Den spiller musikk via Airplay 2, en ny protokoll som gjør at epledingsene nå for første gang kan levere samkjørt musikk til flere rom i huset samtidig.

Prisen i USA blir på 349 dollar.

Snakk til høytaleren din

Det viktigste her (på sikt) er likevel ikke musikken, men at Apple gir høyttaleren ører fra sin assistent Siri. Dermed trenger du ikke lenger mobilen for å lytte til musikk.

Du kan bare bruke stemmen og be Siri om å sette på litt country, de mest populære hitene fra 1993, eller du kan spørre henne om hvem som spiller trommer på akkurat denne låten. Apple hevder hun simpelthen skal fungere som din personlige musikkviter.

I tillegg inneholder høyttaleren teknologi som gjør at lyden tilpasses rommet den står i på en helt ny måte.

Bare en test vil vise om det holder stikk.

Fakta: Smarthøyttalere Høyttalere som er utstyrt med både mikrofoner og trådløse forbindelser til både Internett og andre enheter i hjemmet. Har enkle musikkkontroller du kan bruke fingrene på, men nesten alle funksjoner kontrolleres med stemmen. Fungerer som et nervesenter i hjemmet ved at de kan styre dusinvis av andre dingser som dørlåser, lys, elektriske persienner, temperatur og mye annet. Markedet i USA er dominert av Amazon og Google. Høyttalerne koster fra 750 til 4000 kroner, avhengig av kvalitet og produsent.

APPLE

Apple gjør nok lurt i selge inn HomePod som en musikkspiller i første omgang. Det er det marked for. Men det langsiktige målet er nok å bruke Siri til å sanke inn data om deg, slik at hun kan bli enda smartere og brukes til mye, mye mer enn musikkavspilling.

Vi testet Google Home

De siste dagene har jeg testet Google Home, Googles forsøk på å gjøre nøyaktig det samme. Denne smarte høyttaleren koster bare halvparten av Apples løsning.

Fra første øyeblikk forsvarer den sin nye plass på kjøkkenbenken. Hemmeligheten ligger ikke i de overraskende gode høyttalerne i forhold til størrelsen. Den ligger i mikrofonene som gjør det mulig kontinuerlig å lytte til alt som sies, også i store rom, selv om musikken spiller ganske høyt.

Å kunne kontrollere musikk uten å reise deg, er noe du ganske sikkert vil ønske deg etter å ha prøvd det én gang.

Heldigvis forholder Googles navnløse assistent seg i ro inntil du sier kodeordet «Ok, Google». Da er den til gjengjeld tjenestevillig. Du trenger ikke pugge kodeord. Assistenten forstår overraskende langt på vei hva du snakker om,. Den holder temaet dere snakker om i bakhodet, sånn at du kan stille oppfølgingsspørsmål.

google

Foreløpig er Google Home likevel ganske begrenset i hva den kan brukes til, selv om den virker å være den dyktigste til å samtale. Mye mer anvendelig er Amazon Echo og den bitte lille pucken Echo Dot. Begge gir tilgang til Amazons assistent Alexa på samme måte. Sistnevnte har jeg også testet de siste ukene.

Apple hevder å skulle revolusjonere hjemmemusikken, men det var Amazon Echo som skapte sjangeren smarthøyttaler allerede i 2015.

Amazon har kommet lengst

Det er lett å forstå hvorfor den trolig kommer til å selge i 10 millioner enheter bare i år. En halv time etter at jeg hadde pakket opp Echo Dot (som er å få på Finn for under tusenlappen), var jeg i gang for fullt.

Da hadde jeg ikke bare koblet den til stereoanlegget trådløst og begynt å prate ut i luften for å lytte til all slags musikk fra Spotify. Jeg hadde også fått den til å skru på TV-en og skifte til riktig inngang og til å dimme lysene i stuen opp og ned.

Visstnok skal man også kunne få hele huset til å ta kvelden, skru ned temperaturen og låse inngangsdøren på denne måten.

Amazon

Amazon har nemlig klart det hverken Apple, Google, Samsung eller Microsoft (de to siste forsøker også å stable på beina sine egne assistenter) har rukket å få til. Alexa er allerede sentrum i et helt nytt økosystem av såkalte skills. De er i praksis en stemmebasert utgave av appene vi kjenner fra App store og Play butikk.

Alle slags leverandører og utviklere kan koble seg på assistenten gjennom skills. Det er derfor jeg så lett kunne koble flere av dingsene i hjemmet sammen og styre dem via stemmen.

Fremtidens plattform er usynlig

Det interessante nå er at det er den skybaserte assistenten, ikke mobilen eller nettbrettet ditt, som ser ut til å bli fremtidens plattform. Apple vil gi deg den samme Siri enten du er i nærheten av TV-en din, klokken, høyttaleren, nettbrettet eller mobiltelefonen.

Amazon leverer også Alexa på tvers av sine egne enheter. De har i tillegg klart å få Huawei til å plassere Alexa i mobiltelefoner.

Ford og Volkswagen legger den inn i nye biler.

APPLE

Til og med termostat-produsentene er med, og det er selvsagt også leketøysprodusenten Mattel med sin smarte babycall Aristotle. Og mange, mange flere.

Problemet for flere av de andre gigantene, er at de hittil ikke har klart å skape det samme engasjementet som Amazon blant utviklerne. Google har akkurat lansert muligheten for utviklere til å koble seg på Home, men de ligger langt etter. Apple har riktignok åpnet Siri for utviklere for en stund siden, men der er det enda mer som butter.

APPLE

Sniker seg inn over alt

Det er lett å si at Apple kommer altfor sent til festen med sin HomePod. Når den kommer på markedet i Norge tidligst til neste år (!), vil den ligge tre år etter Amazons Echo i løypa. Her til lands vil det være forhastet å utpeke HomePod som taperen allerede nå, for hverken Google eller Amazon har klart å legge sine alternativer ut i norske butikker ennå.

Foreløpig er derfor vår eneste mulighet å snakke til boligen på engelsk. Det er nok for spesielt interesserte. Siri er faktisk den eneste assistenten som allerede fungerer sånn noenlunde på vårt morsmål.

Derfor kan Apple fortsatt rekke å komme først til startblokken. Men da må de få opp dampen.