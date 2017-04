Mer teknologi i kjøkkenet!

Modernist cuisine

Norskættede, men først og fremst amerikanske Nathan Myhrvold har en doktorgrad i fysikk, og jobbet i en periode med Stephen Hawking før han landet drømmejobben som teknologisjef i Microsoft. Men det holdt ikke i lengden, Myhrvold sa opp jobben, startet noen selskaper, vant noen fotografipriser, gravde ut noen dinosaurskjeletter (et av dem har han hjemme i stuen), og begynte omsider på et hodeløst ambisiøst prosjekt: Å lage verdens mest avanserte kokebok, ved hjelp av det aller heftigste av ny vitenskap og teknologi.

The Food Lab

Fem år og en milliard dollar senere publiserte han et verk på 2.438 sider, Modernist Cuisine. Snart kom den i en nydelig app-versjon, som merkelig nok er blitt trukket fra markedet, og dermed er blitt et digitalt klenodium for oss som investerte i tide. Et paradoks, med andre ord: Verdens mest high-tech kokebok er produsert med teknologi fra 1400-tallet.

Pris: 5.799 kroner

iGrill 2

Temperaturkontroll er helt avgjørende for å oppnå gode resultater, fordi noen graders forskjell kan utgjøre forskjellene mellom for eksempel saftig fiskekjøtt som flaker seg når du trykker lett på det, og stivt, trevlete, limaktig æsj og fysj.

iGrill

Igrill 2 fra grillprodusenten Weber lar deg plassere inntil fire steketermometere i ulike stykker mat, og følge utviklingen på telefonen din - eller smartklokken, hvis du har grunnutrustningen i orden.

Pris: Ca. 1300 kroner

Anova precision cooker

Sous vide ble et kjent begrep for noen år siden, mye takket være Nathan Myhrvold og hans Modernist Cuisine, men også fordi katalanske Ferran Adrià hadde bygd opp El Bulli (den gangen verdens beste restaurant, nå nedlagt for godt) rundt mange av de samme teknikkene.

Anova

Sous vide-teknikken går ut på å vakuumpakke mat og senke den ned i et vannbad som holder eksakt riktig temperatur, det vil si kjernetemperaturen du ønsker å ende opp med. Det kan gi deg for eksempel en indrefilet som er perfekt rosa hele veien gjennom, med en tynn stekeskorpe du får ved å gi den en rask omgang i stekepannen til slutt.

En sirkulator er altså dingsen du klipser til kanten av kjelen. Den inneholder en termostat og et varmeelement - og i dette tilfellet også wi-fi, som lar deg sette på middagen når du er på jobb.

Pris: 219 euro på anovaculinary.com.

Mat på døren!

Den beste teknonyheten for matinteresserte på årevis er dagligvarer på nett. De fleste av oss stikker innom en dagligvarebutikk på veien hjem og rasker med oss det vi trenger, eller fyller bilen med unger og bikkjer på lørdagen og forbereder oss på en times leting, kaos og mas.

Jan Tomas Espedal

Men de fleste av oss handler også stort sett det samme hver uke. Det betyr at dopapir, melk, gulost, skinke og alle de andre basisvarene kan lagres i en liste som sendes på et minutt, og gir deg varene levert på døren neste dag. Tiden du sparer, kan du bruke i spesialbutikker og over grytene.

kolonial.no, marked.no mm.