Spaltens lesere er jo ikke ukjent med vinekspertenes prosa, med vekt på deres altfortærende fordøyelse av hint av flint, tjære, røk og mye annet snadder. Men det går ikke så glatt når de skal ut i show business heller - som i denne presentasjonen av aftenens stjerne:

«Anna Espelt tok over vingården etter sin bestefar i 2001. Espelt sine vinmarker er fordelt på to naturreservatene: Albera og Cap de Creus på vakre og ville Costa Brava kysten. Dette er de nordligste vinstokker man finner i den nordøstre delen av Spania. Espelt er en ung, dynamisk og moderne vingård som produserer elegante viner med sikte på å uttrykke identiteten til landskapet. Tradisjon og modernitet i ren harmoni. Espelt har tett samarbeid med lokale kunstnere hvor blant annet en av dem er ansvarlig for de kreative etikettene på vinene deres.» Vi begynner i den siste enden, som danskene sier. «... lokale kunstnere hvor blant annet en av dem» osv. For det første bør det stå «blant andre». For det annet blir det mye bedre med: «... tett samarbeid med lokale kunstnere, og en av dem er ansvarlig» osv.

Så er det genitivene. «Landskapets identitet» hadde nok vært bedre enn «identiteten til landskapet». Garpegenitiven «Espelt sine vinmarker» er tillatt i radikalt bokmål og nynorsk, men det klinger litt bedre med «Espelts vinmarker», og enda bedre og enklere med «hennes vinmarker», siden den kvinnelige sjefens navn er å finne i foranstående setning. «To naturreservatene» mangler den bestemte artikkelen «de» foran, og Costa Brava-kysten bør få en bindestrek på norsk. Så er det dette med vin som «uttrykker identiteten til landskapet. Andre skrifter opplyser at denne delen av Spania preges av tørt og karrig jordsmonn. Jaja. Skål allikevel.