Da Merete Lie ble ansatt som daglig leder var det bare et dypt hull i bakken der Litteraturhuset i dag kneiser midt i Fredrikstad. For tre og et halvt år siden tok statsviteren med seg mann og tre barn og forlot Husebygrenda i Oslo til fordel for Cicignon i Fredrikstad. En gammelt trevilla fra 1867 er nå rammen rundt familiens liv.

Det hører med til historien at hun i første søknadsrunde fikk klar beskjed om at hun ikke på noen måte hadde de rette kvalifikasjoner for oppgaven som daglig leder og oppstarter av Litteraturhuset i Østfold-byen.

– Jeg måtte be pent om at headhunteren tok en prat med meg. Jeg hadde så lyst på jobben, sier Lie, som hadde 10 år bak som banksjef og leder for digitaliseringen av tjenesteprodukter i DNB. Det var ikke umiddelbart en bakgrunn man tenker kvalifiserer til driften av en litteraturhus, men hun overbeviste headhunterfirmaet om at hun var rett kvinne på rett plass. I tillegg til statviter-utdannelse og prosjektledererfaring, hadde hun en genuin litterturinteresse i bunn. Nå driver hun et litteraturhus som går med overskudd.

– Samfunnsinteresse og pasjonen for å lese bøker har jeg med meg hjemmefra. Hos oss kunne vi godt sitte tause i timesvis med hver vår bok, minnes Merete Lie. Hennes bror, Einar Lie, professor i økonomisk historie, er kjent for Aftenpostens lesere som fast bidragsyter i søndagsspalten På en søndag.

Den offentlige samtalen

Merete Lie er opptatt av at den offentlige samtalen om litteratur binder oss sammen som samfunn.

– Litteratur er selve limet i samfunnet. Litteraturen, både romanen og sakprosaen, kan brukes til å fortelle historier og fremstille problemer som mange går og sliter med, sier Lie.

Hun følger selvfølgelig debatten om virkelighetslitteratur.

– Det er et spennende tema, men jeg synes ikke måten den er ført på er god. Mange forfattere forteller sine egne historier, men når aviser begynner å hente ut dokumentasjon på hva som er «virkelig», så sporer debatten av. Det er interessant å diskutere hvor grensen går for bruk av virkelige modeller, men for meg som leser er det ikke avgjørende hva som er faktisk riktig og ikke. Det som betyr noe er om romanen er god og om den berører meg. Jeg elsker forfattere som Karl Ove Knausgård og Vigdis Hjorth, men hva som er sant og ikke sant i romanen bryr jeg meg ikke om.

– Jeg bryr meg om det som står der og det som beveger meg som leser, sier Lie.

– Aldri for sent å få seg en lykkelig barndom

Forrige uke gjestet Hjorth huset sammen med Suzanne Brøgger. Det ble en samtale om skriveprosessen og utviklingen av forfatterskapene.

– De berører en del av de samme temaene, sier Lie som ofte merker seg et sitat eller to.

– Suzanne Brøgger snakket mye om at livet dreier seg om hvilket blikk man har på eget liv, og hun siterte forfatteren Tom Robbins :«Det er aldri for sent å få seg en lykkelig barndom, eller det er aldri for sent å få en ulykkelig barndom»

Litteraturen er katalysator for den vanskelige samtalen

1.desember har hun igjen invitert Vigdis Hjorth sammen med Selma Lønning Aarø.

– Litteraturen og den enkelte bok kan være en katalysator for å drive en vanskelig samtale videre, gjennom å bryne seg på hverandre og gjennom fysiske møter. – Vi merker at Litteraturhuset er et etterlengtet sted, folk liker å snakke sammen og trenger et sted å møtes.

Lie har valgt en bred profil med mye sakprosa.

– Det er relativt store minioritetsgrupper som bor i Fredrikstad og vi jobber aktivt med å få dem til Litteraturhuset. På et arrangement med somaliske Nuriddin Farah hadde vi 100 somaliere og vi samarbeider tett med skolene.

– Aldri kompromisse på kvalitet

Siden åpningen i januar 2013, har hun trukket mange sentrale, nordiske forfatteren til Fredrikstad, blant annet Carsten Jensen, John Irving, Jo Nesbø og Tore Renberg. I begynnelsen av november kommer Dag Solstad i samtale med Klaus Hagerup,

I fjor hadde huset 230 arrangementer og drøyt 29.000 besøkende.

For inneværende år ser besøkstallet ut til å bli omtrent det samme.

– Vi har et større publikumstilfang enn vi hadde våget å håpe på, så det er over all forventning. Det skjer mye i Østfold, mange forfattere bor i nærområdet som Lisa Aisato, Monica Isakstuen, Casper Andre Lugg og Linde Hagerup.

– Vi har alltid lokale stemmer som leser også når vi har besøk fra nasjonale og internasjonale forfattere.



Litteraturens rolle i vår digitale tid ?

Lie er opptatt av hva digitaliseringen gjør med lesevanene våre og hvordan det påvirker oss. Hun mener at nettopp i en digital tid, er det viktig med sosiale møteplasser.

– Det å sitte skulder til skulder, være med i en diskusjon, å høre en forfatter bli intervjuet, det gir deg så enormt mye mer enn bare å lese boken for seg selv. Det kommer opp nye ting, andre perspektiver når man møtes ansikt til ansikt. Å besøke et litteraturhus, er også noe som egner seg godt å gjøre alene, sier hun.

– Vi kompromisser ikke på kvalitet og det tror jeg er årsaken til at vi lykkes såpass godt som vi gjør.

Om visjonen og målsetningen videre, sier hun:

– Vår ambisjon har vært å skape et hus for debatt og littetrur, og være den viktigste debatt-arenaen i Fredrikstad og resten av Østfold. Nå i høst har vi f.eks. hatt flere arrangementer om den amerikanske valgkampen og situasjonen i Tyrkia, sier Merete Lie.

Fakta: Profil Merete Lie Alder 48 år Tre barn i alderen 10, 13,15 år. Gift med sivilingeniør Ivar Søvold Daglig leder, Litteraturhuset i Fredrikstad Utdannet statsviter/cand.polit. fra Universitetet i Oslo Tidligere prosjektleder i Telenor og banksjef i DNB Litteraturhuset drives med støtte fra Fredrikstad kommune, Østfold fylkeskommune, stiftelsen Fritt Ord og lokale sponsorer. Bygget eies av eiendomsselskapet Fredriksborg AS. Litteraturhuset hadde i fjor et budsjett på 8,2 mill. med et overskudd på 238 000 kroner. 2,4 mill i egeninntekter, resten dekkes av offentlig støtte, private stiftelser og sponsorer For 2016 er budsjettet på 8, 4 mill. og målet er egeninntekter på 2,8 mill.kr.