Mexico blant verdens farligste land for journalister

Mexico er nummer seks på listen over verdens farligste land for journalister å jobbe i, ifølge journalistorganisasjonen CPJ. I 2016 ble ni journalister drept i landet. Siden 2000 har CPJ dokumentert minst 85 slike tilfeller, mens andre organisasjoner har nådd over 100.

Aldri før har pressefriheten i verden vært så truet, ifølge Reportere uten grensers (RSF) siste rapport. Pressefrihet anses å være i fare eller i en veldig alvorlig situasjon i hele 72 land. Norge rangeres som nummer én på RSFs pressefrihetsindeks, heter det i en pressemelding fra utenriksminister Børge Brende.

– Det er viktigere enn noen gang å jobbe for uavhengige medier og pressearbeideres sikkerhet. Pressefriheten er under press også i vår egen verdensdel. Det er uakseptabelt at journalister og bloggere risikerer trusler, fengsel og i verste fall drap simpelthen for å gjøre jobben sin, sier Brende.