Michael Jacksons studiosjef kommer til Oslo - med ukjente opptak

Med seg til Storsalen i Chateau Neuf, på Majorstuen i Oslo, har Bruce Swedien opptak som ingen utenforstående tidligere har hørt. Seminaret heter rett og slett «Working With Michael Jackson».

Forbereder debutalbum

Arrangør er den norske artisten Hamed Mayani, fra tettstedet Strømmen utenfor hovedstaden. Denne uken er 32-åringen i studioet til Bruce Swedien i Florida, USA. De to forbereder Mayanis debutalbum.

Den i dag 82 år gamle Swedien er både lydingeniør og medprodusent. Planen er at flere av Michael Jacksons studiomusikere skal medvirke på albumet, opplyser Mayani til Aftenposten.

Fakta: Epokeskapende Bruce Swedien (født 1934) er en amerikansk lydingeniør, plateprodusent, musiker og komponist, med skandinaviske røtter. Laget sin første innspilling som tiåring. På 1950-tallet var han en pionér innen både studio- og stereoteknikk. Ca. 30 år senere ble Swedien den første i verden som arbeidet med 96 separate lydspor, ved å synkronisere båndmaskinene. Tre av albumene han laget med Michael Jackson, ga ham Grammy-pris.

Bendiksby, Terje

Tirsdag dro til nordmannen til Orlando i Florida, der Bruce Swedien i dag har sitt studio. Det var Swedien som spilte inn, og delvis produserte, musikkhistoriens mest solgte utgivelse: Michael Jackson-albumet Thriller.

– Foreslo å mikse musikken min

Samarbeidet mellom Jackson og Swedien startet i 1979, da albumet Off The Wall ble til. Etter hvert ble den skandinavisk-ættede teknikeren medprodusent på soloalbumene til «The King of Pop». De to komponerte også flere låter sammen.

At en norsk artist nå samarbeider med en av tidenes mest fremgangsrike studiokapasiteter, forklarer Hamed Mayani slik:

- En felles bekjent satte Bruce i kontakt med meg. Han fikk en demo som jeg da arbeidet med, og som jeg ikke var fornøyd med. Bruce likte så godt det han hørte at han foreslo å mikse musikken min. Nå besøker jeg ham jevnlig. Vi arbeider på et større prosjekt, der Bruce Swedien er tekniker og medprodusent. Etter planen skal flere av musikerne til Michael Jackson bidra i studio, opplyser Mayani.

Privat

Omtale i flere medier

Nordmannen regnet Michael Jackson som en nær venn. Fra deres første møte, i Göteborg i 1997, holdt de kontakten. Også rett før verdensstjernen døde, i juni 2009, traff Jackson og Mayani hverandre, da i London. Komponisten, vokalisten og danseren fra Strømmen fikk omtale i flere norske medier da han dro til Los Angeles for å delta i begravelsen.

To år tidligere hadde han fått opptre for Michael Jackson under en lukket forestilling i Tokyo. Der fremførte Mayani for første gang en egenkomponert låt på en scene, foran 300 håndplukkede gjester.

– Etterpå sa Michael til meg at han likte låten, og han oppfordret meg til å jobbe videre med musikken. Der og da lovet jeg meg selv å gjøre dét. Michael Jackson er det flotteste mennesket jeg har møtt. At folk som jobbet så tett med ham også ønsker å jobbe med meg, er en stor kompliment, fastslår Hamed Mayani.

Fem Grammy-priser

I en bestselgende årrekke var Bruce Swedien fast innspillings- og lydsjef for Quincy Jones, produsenten som lanserte Michael Jacksons solokarrière. Blant mangt mer står de to bak artistdugnadslåten «We Are The World», USAs svar på Band Aid.

I vrimmelen av artister som Swedien har jobbet med, gjennom seks årtier, er Duke Ellington, Ella Fitzgerald, Mick Jagger, Paul McCartney, Count Basie, Barbra Streisand og Diana Ross.

Den ingeniørutdannede lydteknikeren er nominert til Grammy-prisen, musikkbransjens var på Oscar, 13 ganger - og har mottatt fem statuetter.

Første og siste gang

Seminaret i Oslo i neste uke blir den første, og også helt sikkert siste, gangen at Bruce Swedien stiller på et offentlig arrangement i Norge. Billettene er tl salgs for enhver. Arrangør Hamed Mayani forklarer det spesielle seminaret på denne måten:

– Bruce synes at dette er gøy. Betingelsen hans er at publikum får stille spørsmål; seminaret er ment som en dialog mellom sal og scene. Å få snakke om arbeidet og dele kunnskap, gir ham enorm glede. Samtidig er Bruce veldig opptatt av, og stolt over, de skandinaviske røttene sine.

– Går veteranen aldri lei?

-Nei, han elsker arbeidet sitt. Etter turen til Oslo skal Bruce Swedien holde ni seminarer til, tre i USA og seks rundt om i verden. Han har selv bedt meg om å arrangere dem.

– Litt spesielt må det være å få jobbe med en sånn kapasitet?

– Det har jeg ikke tenkt på, svarer Hamed Mayani.

Samtidig forbereder Swedien og Mayani ti seminarer, verden rundt, med den norske 32-åringen som arrangør.

– Mange spennende historier

I en årrekke hadde Hamed Mayani nær kontakt med Michael Jackson. På det første seminaret, som holdes i Oslo 10. september, skal også han presentere til nå ukjente musikk- og videoopptak med «The King of Pop». Seansen varer i tre timer.

– Denne kvelden kommer til å by på mange spennende historier om Michael Jackson, studioarbeidet og ideene bak. Både Bruce og jeg sitter på opptak som ingen av oss til nå har delt med utenforstående. Seminaret blir spesielt, ikke bare for Michael Jacksons tallrike beundrere: Alle som er interesserte i musikk, og lyd generelt, kan glede seg, sier Hamed Mayani.