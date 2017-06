Å skape gode musikkopplevelser for barn er målet for Miniøya. Barn skal tas på alvor også når det gjelder musikk, er tanken bak festivalen.

Det kan skape store musikkopplevelser. Her er et utvalg av Miniøyas konserter, anmeldt av en voksen mann (27):

De som skapte nye rockestjerner: Razika

6

Finnes det en bedre inngang til rock og punk enn ska slik Razika spiller det? Dette er dagens første store vinner. Razika har nok aldri helt fått respekten de fortjener, men de stråler på Amfiscenen lørdag formiddag.

De er inkluderende og morsomme, og snakker med barna mellom låtene uten å være nedlatende. De snakker om flaue ting, som å være forelsket, og om alvorlige ting, som å være sjalu. I det hele tatt er konserten så gjennomført tilpasset barnas festivaldag at det nesten er rørende.

Razika har måttet snakke mye om å være jenter i musikkbransjen. Da de skjelte ut Sylvi Listhaug, fikk de endelig snakke om noe annet.

Det er få ting som kan måle seg med det som skjer når barn virkelig oppdager musikk. Det er ikke umulig at Razika skapte fremtidens store rockeband denne lørdagen.

Noe av publikums oppmerksomhet forsvinner under de roligere låtene, men ellers er dette helstøpt.

Her var det også dansekonkurranse mellom barna og de voksne. Noen offisiell vinner ble aldri kåret, men det var barna som vant. På alle måter.

Signe Dons

Vekket nysgjerrigheten: Marmelade

4

Marmelade var teknisk sett ikke en konsert, men et kunstnerisk ballettshow på Den røde scenen. To dansere kommer ut på scenen, med hvitmalte ansikter og en hette på hodet, og gir barna en abstrakt halvtime.

Noen strekker seg langt for å nå målet. Disse 16-åringene satser alt på talentet og dansedrømmen.

Den kunstneriske verdien ble nok i overkant abstrakt, men det treffer og involverer barna. Når Marmelade henter frem grønt slim på scenen og inviterer barna til å lukte og ta på, blir de umiddelbart omringet.

Da får de jobben gjort: Å vekke den kreative nysgjerrigheten hos barn.

Signe Dons

Tar barna på alvor: Cezinando

4

Cezinando er i vinden om dagen, med god grunn. Låter som «Håper du har plass» og «Botanisk hage» har erobret landet, og 21-åringen er et stort talent og til tider en briljant tekstforfatter.

Dessverre er starten litt svak, og det går noen låter før publikum er helt med.

I år snakker alle om ham. I fjor vant Cezinando årets urørt.

Det snur fort når en overraskelse går på scenen:

Cezinando forteller at han så en video på Facebook av en ung jente som imponerte ham da hun sang låten hans «Europa». Det var Aida Ruud, som faktisk bare er ni (!) år.

Når hun blir invitert på scenen stjeler hun showet på tross av tekniske utfordringer. Med naturlig scenetekke og attitude vekker hun Tøyenparken.

Den varme stemningen forsvinner ikke etter at Aida viste alle hvordan en scene skal erobres. At Cezinando tar barn på alvor, er det ingen tvil om.

Han nekter å dumme ned eller sensurere showet sitt, men det har sine konsekvenser. Halvtimen er noe ujevn, med høye topper og middelmådige bunner.

Signe Dons

Kunne vært bedre: Positive People–Stella Mwangi & African Sunz

4

Positive People lever opp til navnet – her står musikalsk glede og dans i sentrum. Afrikanske rytmer, reggae og hiphop smelter sammen til et show med smittende humør.

Dessverre ser ikke barna like engasjerte ut, med noen unntak helt fremst. Av og til er publikum med, men det er mest takket være tapre foreldre.

Positive People er aldri dårlig, og i alle fall ikke kjedelig. Men det var heller ingen fulltreffer, og de klarer ikke å dra med barna i konserten på samme måte som de aller beste.

Signe Dons

Kult for liten og stor: Bob Hund med Vokalkompaniet

5

Hvem skulle trodd at et svensk indieband fra nittitallet, som etter hvert er blitt noe gråere i toppen, skulle treffe barnepublikumet så godt?

Orkesterets maskerte frontmann, Thomas Öberg, er både bestemt og tøysete på scenen. De politiske budskapene flyr mest sannsynlig noen meter over de fleste, men Bob Hund er underholdende, inkluderende og morsomme hele veien.

Det absolutte høydepunktet kommer relativt tidlig. Gjestevokalistene fra Vokalkompaniet blir behandlet med respekt av de erfarne svenskene, og unngår å bli redusert til et billig publikumsfrier. Koret fra POPrommet musikkskole, med sangere tidlig i tenårene, får en naturlig og fortjent rolle på scenen.

«Hjärtskjärande rätt», der koret blir viktig, blir et høydepunkt. Da kan regn være regn. Det kan danses uansett.

Mot slutten sier Öberg at dette er den viktigste konserten han har gjort i hele sitt liv. Det er lett å tro på ham, for Bob Hund viser at de ser verdien i å gi barn gode musikkopplevelser.

