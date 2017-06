I debatten om skamløse jenter og sosial kontroll, fokuseres det ofte på minoritetsjenter.

Med god grunn også: I en rapport fra 2016 rapporterte minoritetsrådgivere på utvalgte ungdoms- og videregående skoler inn 298 saker om «ekstrem kontroll» siden 2013.

Hele 81 prosent av disse gjaldt jenter.

Enkelte har tatt til orde for at menn burde skamme seg over at de ikke gjør større motstand mot denne kulturen.

Men det betyr ikke at minoritetsgutter er fritatt fra skam, sosial kontroll og æreskultur. Bare at de har friere spillerom, ifølge Himmet Boyar og Noman Ahmad.

– Å gjøre noe galt som bringer skam over familien min er noe jeg aldri vil gjøre, forteller Noman.

Han og Himmet mener at de også må følge foreldrenes regler, men at guttene stort sett har mer frihet til å gjøre som de vil enn jentene.

– Vi kan gjøre hva som helst, vi!

Guttene går i samme klasse på Bjørnholt videregående skole, første trinn. Pakistansk-norske Noman er yngst i en søskenflokk på fire, mens Himmet har en storesøster og en tvillingbror. Familien hans er fra Tyrkia.

Til tross for at de har forskjellige bakgrunner, mener guttene at deres kulturer har mange likheter. Begge er enige om at foreldrene deres i noen tilfeller er strengere med jentene i familien, men ikke på grunn av alder.

– Søsteren min er to år eldre enn meg, men foreldrene våre er mer strenge med henne, sier Himmet. Ifølge Noman gjelder det samme i hans familie:

– Eldstebroren min blir 26 år og han kan være veldig mye ute. Men søsteren vår, som bare er ett år yngre enn ham, har mye strengere regler.

For eksempel har begge søstrene deres vært russ, men ingen av dem fikk lov til å være på buss. Nomans søster kunne heller ikke være ute sent på kveldene. Førsteklassingene forventer at deres russetid om to år blir ganske annerledes.

– Vi kommer til å være i bussene, feste, dra på Tryvann ... Vi kan gjøre hva som helst, vi, sier Himmet og ler.

– Hva tror dere at søstrene deres tenker om det?

– Jeg tror søsteren min forstår disse reglene, at hun må bli tatt mer vare på. Selv om jeg skjønner at det er kjipt for henne at hun må dra hjem tidligere enn guttene må, og ikke kan gjøre alt det guttene kan gjøre, svarer Noman.

Mener jentene også har rett til privatliv

– Men hvorfor skal det være strengere for jenter?

– Grunnen til at vi i vår kultur er mer strenge med jentene, er at jentene er æren vår og de viktigste i familien, forteller Himmet.

Han mener at det ikke alltid er trygt i Oslos gater, og at han og familien er bekymret for søsterens trygghet.

– Alle er viktige, men det er jenta man setter mest pris på, bryr seg mest om, tar mest vare på. Jenta er det viktigste i familien, så derfor tenker jeg at det er strengere regler for kvinnen.

– Så guttene kan gjøre hva som helst, mens jentene har regler?

– Alle familier har regler, og guttene har jo også regler vi må følge. Mine foreldre vil at søsteren min skal være helt trygg og at ikke noe skal skje med henne, mener Noman.

– Har dere ansvar for æren til søstrene deres?

– Ja, det vil jeg si, selv om hun er eldre enn meg, svarer Himmet.

– Hva tror du hun tenker om det, siden du er yngre enn henne?

– Hun gir meg noen kommentarer på det av og til. Men målet er ikke at jeg og tvillingbroren min skal bestemme over henne, bare at vi skal ta vare på henne og passe på at hun er trygg.

Noman påpeker at det er mange kulturer og religioner hvor foreldre har full kontroll over livene til barna sine, ikke bare i islam.

– Det burde egentlig ikke være sånn. Det er helt greit å ha litt kontroll over barna sine, men barna skal også få ha sitt privatliv, mener Noman.

Når Aftenposten forteller guttene om Maria-saken, er de begge enige om at hennes familie gikk for langt.

– Hun må få lov til å bli selvstendig og leve sitt eget liv. Jeg er helt imot at familien flytter etter henne på den måten, sier Himmet.

Vil endre på noen regler

Begge guttene er enige om at de ikke vil være like strenge med sine egne barn når den tid kommer.

– Kulturen min er viktig for meg. Men jeg vil forandre litt når jeg selv stifter familie, endre noen regler og tilpasse meg mer til den norske kulturen. Hvis jeg hadde fått en gutt, skulle han fått lov til å få seg kjæreste, sier Noman.

– Men hva hvis dere hadde fått en datter?

– Da må jeg tenke meg om, sier Himmet.

– Hvis hun skal få seg kjæreste, må jeg få møte ham først, skyter Noman inn.

Himmet sier seg enig med et smil:

– Jeg skal vite alt om ham, ja.