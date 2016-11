Mislykket Munch-amputasjon

Steffen Kverneland

Vampyr

Cappelen Damm, 2016

Idéen til Vampyr er appetittvekkende og original: Tegneserieversjonen av Munchs liv har gitt Kverneland – som spiller hovedrollen selv – etterlengtet økonomisk frihet. Han har også fått direktøren på Munch-museet, som i denne romanen er en kvinne, som bestevenn. Sammen vikles de inn i et dramatisk krim/skrekk-scenario med deres felles Edvard Munch i hovedrollen som vampyr.

Den respektløse omgangen med nasjonalikonet er, i utgangpunktet, herlig lesning.

Herlig respektløs

Det er festlig å se Munchs mesterverk forklares gjennom en sykdom som har gjort Munchs familie til blodsugere. «Syk pike», for eksempel, handler om at hans søster ikke vil drikke «den røde saft» (altså blod) – hadde hun gjort dét ville hun kanskje fortsatt levd, om vi følger romanens logikk.

Noen vil sikkert gremmes og tenke at dette er blasfemi, men jeg koser meg når Kverneland lar blodet flyte i splatter-stil med seg selv og Munch i hovedrollen.

Burde vært videregåendepensum, skrev Aftenpostens anmelder om Steffen Kvernelands forrige utgivelse, Munch.

Sjangerfiksjon

Sjangermessig befinner Vampyr seg i grenselandet mellom realistisk skrekk à la svensken John Ajhvide Lindquist og kiosklitteratur av den gamle skole. Den fiksjonaliserte og rustne, absurd alkohol-pimpende Kverneland får meg til å tenke på Øvre Richter Frichs pulp fiction.

Vampyr minner også om horror-adaptasjoner av klassikere vi har sett de siste årene, hvor eksempelvis Jane Austens Pride and Prejudice har blitt til Pride and Prejudice and Zombies. At kanoniserte klassikere kan vrenges og bli intelligent underholdning har vi jo også sett i Kvernelands «amputerte klassikere».

Nye perspektiver

Skrekkroman-perspektiver på Munch er også potensielt interessant utover romanens univers. Ikke fordi noe av det som skjer i boken kunne ha skjedd, men fordi det vanvittige perspektivet kunne gitt artige innganger til Munchs eksisterende kunst.

Dét skjer dessverre ikke.

Kverneland får riktignok sagt hva han syns om «Lambda» og Melgaards «A house to die in», ved å plassere handlingen noen år frem i tid, men særlig mye interessant om Munch kommer det ikke ut av det.

Det er synd - for jeg elsker virkelig idéen.

Nødløsninger

Det er vanskelig å komme fra at dette, som roman betraktet, er ganske tynt. Kverneland skriver greit – og er flink til å etterape fordums språknormaler – men det er litt for mye konstruerte sammenhenger og «tilfeldigheter» til at Munch-amputasjonen kan nytes i fulle drag.

Eksempelvis finner Kverneland en dagbok hos hans lokale bruktbok-handler som er vel beleilig i forhold til resten av handlingen. Her er nemlig også nøkkelen til Munchs vampyrisme begravet.

Guilty pleasure

Det som virkelig tar kverken på min entusiasme er den avsluttende oppgjørs-scenen som mister av syne det som kunne vært tankevekkende i kaotisk pang-og-smell i Hollywood-stil. Det er trist at det hele skal skylles ut med en så tåpelig slutt (som jeg, i respekt for leseren, ikke skal avsløre her).

Vampyr kan nytes som en guilty pleasure fordi den forteller om Munch i en ramme av blod og gørr, men når man først fillerister denne maleren burde det vært mulig å tenke litt rundt kunsten hans også. Kverneland er god på å amputere klassikere i tegneserieformatet, uten å gi slipp på refleksjonen.

Vampyr er en forspilt sjanse, i så måte.