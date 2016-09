Mohamed Saflo (28) flyktet fra krig i Syria. Nå har han fått kremjobb i oppstartsfabrikk.

Mohamed Saflo opplevde at nabolaget ble ødelagt og vennene drept i den syriske borgerkrigen, som hittil har tatt livet av rundt 400.000 syrere siden 2011, ifølge estimater fra FN.

Etter en lang flukt og nesten ett år på asylmottak i Bardu i Nord-Norge, fikk han oppholdstillatelse.

Da begynte Saflo letingen etter en plass å bo i Oslo-området og kom så i kontakt med administrerende direktør Even Aas-Eng (37) i Venture Factory i Oslo, skriver Medier24.

– Han og kona leide ut en leilighet på Frogner. Vi snakket sammen på Skype, og så fikk jeg bo der, sier 28-åringen.

Det som begynte med leie av hybel, ble så til en samtale om jobb: Mohamed Saflo jobber nå som office manager for selskapene Venture Factory, Otovo, Filter og Newslab.

Spennende bakgrunn

Saflo fikk godkjent av NAV å starte på introduksjonsprogrammet hvis han klarte å finne seg husvære i Oslo. Da selve jakten etter husvære startet, ble han paff.

I alt sendte han ut mer enn 150 søknader på leiligheter, men uten suksess. Så tok Even Aas-Eng og kona kontakt.

Men samarbeidet stoppet ikke der:

– Vi ba Mohamed om å sende oss sin CV, fordi han hadde en spennende bakgrunn. Han er økonomiutdannet fra et universitet i Aleppo og har jobbet for et stort byggeselskap i Saudi-Arabia. Flinke folk har vi behov for, sier Even Aas-Eng.

Venture Factory AS (VF) er, som navnet antyder, et «ventureselskap», en oppstartsfabrikk for nye selskaper, primært innen teknologi og ehandel. Selskapet eier hele eller deler av selskaper som undertøysbutikken MyMuse AS og bloggreklametjenesten Inzpire Me AS.

VF driver også utviklingsbyrået VF Tech og performancebyrået T/A Opt sammen med reklamegiganten Try, samt Inviso Media, som jobber med markedsføring for eiendomsselskaper.

– Umulig å få jobb

Mohamed går tre dager i uken på norskkurs og prøver å praktisere språket så mye som mulig i hverdagen. Men han gleder seg aller mest til å møte opp på jobb, der kollegene hjelper ham å utvikle det videre.

– Det er nesten umulig for flyktninger å få seg jobb, så jeg kan ikke beskrive hvor takknemlig jeg er – både til Norge og til Even, sier Saflo.

– Han har åpnet dørene for meg og gitt meg muligheter. Etter jeg kom i kontakt med ham, har alt forvandlet seg. Det er ikke alle som stoler på en som ikke snakker språket engang.

Oppfordrer andre til å gjøre det samme

Even Aas-Eng sier at ansettelsen av Saflo har gjort selskapene bedre. Årsaken til at de ønsker å fortelle om ansettelsen, er at de vil at flere selskaper skal gjøre det samme.

– Vi har veldig lyst å vise at dette er helt normalt. Det er ikke noe rart det som skjer her. Det er en fyr som har kommet fra et annet land, som snakker engelsk, har god utdannelse og har jobbet i et stort selskap.

– Hvorfor i all verdens land og rike skal vi ikke gi han en jobb? Vi er heldig som får lov til å ha Mohamed her. Jeg synes flere bør tenke slik, sier Aas-Eng.

Saflo sier han vil gjøre sitt beste for å prøve å gjengi så mye som mulig etter de mulighetene han har fått.

– Jeg føler at disse folkene har blitt min familie. Jeg er veldig glad for det ,og jeg er veldig takknemlig for all hjelpen jeg har fått i Norge. Nå er det mitt ønske å gi tilbake gjennom hardt arbeid, sier han.

– Arbeid gir integrering

Seksjonsleder Anders Fyhn i Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI) sier at det er mange bosatte flyktninger som står uten arbeid.

– Dette er en veldig positiv sak. Huseieren gir her både et sosialt nettverk gjennom selve boligen, men ikke minst gir han av sitt nettverk i arbeidslivet, sier han.

Flyktninger til Norge når aldri samme grad av sysselsetting som samfunnet ellers, viser en rapport fra SSB og By- og regionforskningsinstituttet (NIBR).

Tallene viser at halvparten av flyktningene er uten arbeid etter ti år. Fyhn mener at integreringen starter og gjøres best i arbeidslivet.

– Dette er helt nødvendig. Arbeidsmarkedet er integreringsarena nummer én. Hvis man kan gå rett i jobb, støttet opp av norskundervisning, er det fantastisk. De aller fleste flyktninger går inn i introduksjonsprogrammet for å få grunnleggende kvalifisering, med målsetting om videre utdanning eller direkte over i arbeid, sier han.

