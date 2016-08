Mona Levin om Songfuglen: - Dette er teater som åpner sansene

Fakta: Jan Roar Leikvoll: Songfuglen Det Norske Teatret Scene 2 Med Frank Kjosås, Renate Reinsve, Kjersti Dalseide, Gjertrud Jynge, Ellen Birgitte Winther, Trini Lund, Anne Ryg, Hilde Olausson, Niklas Gundersen. Dramatisert av: Demian Vitanza Komponist: Sandra Kolstad Regissør: Peer Perez Øian

I en by bak en mur full av kulehull, i et totalitært og militært samfunn, lever bare kvinner. Mannen – mannebeistene – er fordrevet. Kvinnene patruljerer med maskinpistol for å holde halve menneskeheten på trygg avstand. Men trygghet finnes ikke. Bare ufrihet. Kvinnene verger seg i hjel, verger seg bort fra livet. Om maktstrukturene er endret, er situasjonen den samme enten det sitter menn eller kvinner på toppen.

«Jeg er fri, jeg er fri! Mitt fangenskaps tid er forbi! Jeg er fri som en fugl! Jeg er fri!» heter det i Ibsens Når vi døde vågner. For Jan Roar Leikvoll, som døde i 2014 bare 40 år gammel, fantes bare innestengthet og lengsel. Songfuglen er selve innbegrepet av ufrihet. Alle valg er umulige. Likevel må det velges. Skal du synge og ikke fly. Skal du fly, men ikke synge. Hvem er du uten sang og vinge?

Musikken gir håp

I Demian Vitanzas dramatisering får den nattsvarte handlingen et gjennomgående poetisk og musikalsk skjær, uten at det fjerner noe av brutaliteten og den grunnleggende uroen. Sandra Kolstads middelalderinspirerte naturtonearter og langsomme, sangbare linjer, skaper en særegen stemning og gir et midlertidig håp midt i elendigheten. Scenografien (Dagny Drage Kleiva) er et rasert bylandskap, der rester av kunstverk tyder på det monumentale. Assosiasjonene går dels til den tidligere østblokken og dels til Midtøsten; flere navn hinter mot det bibelske. Lyset (Per Willy Liholm) skaper en intens følelse av fare. Peer Perez Øians samlende regi er både klaustrofobisk, glassklar og gåtefull. Noe er rent naturalistisk, annet, som sangpedagogens skikkelse, går inn i det surrealistiske. Skyggebildene er virkningsfulle, og symbolene er mange.

Identitet og fremtid

«Eg veit ikkje kven eg er,» sier Jakoba – gutten som tvinges til å være jente for å leve. Han har en vakker stemme og det kan redde hans fremtid – hvis han oppgir sin egen kjønnsidentitet. Men hvilken fremtid? Moren vil at han skal «ordnes», bli kastratsanger, kunstner. Nekter han, må han enten rømme til skogs og slå seg sammen med de brølende «mannebeistene» som voldtar og dreper i sitt kvinneløse samfunn, eller han kan ende i bordell, blindet og rasende.

Gisle Bjørneby / Gisle Bjørneby

Frank Kjosås er som skapt for rollen som Jakoba. Han illuderer jente, men holder hele tiden dyktig igjen på sine naturlige impulser som pubertal gutt. Den gradvise oppdagelsen av egen bevissthet og egne kjønnslige reaksjoner, speiles med finfølelse og humor i mimikken, og gjennom spørrende monologer. Kroppsspråket, selve kroppen vil være mannens, mens innpakningen er kvinnens.

Lag av gåter

Ingenting er som det ser ut, selv ikke den syndig yndefulle tjenestejenta/vakten Tikva, (Renate Reinsve), som leder Jakoba ut i fristelse etter ordre fra sanglæreren Malinovskaja (Gjertrud Jynge). Jynge former sin sanglærerinne i lag på lag av gåter, og et langt, desperat og stumt skrik, kan tyde på at hun har vært mann en gang. Et par duetter med Kjosås, der de veksler på å synge i det mørke og lyse registeret, kan tyde på det samme. Er hun kanskje i all hemmelighet redningen? Er Jakobas nylig avdøde tante kanskje faren?

Dette er teater som åpner sansene, pirrer nysgjerrigheten og får publikum til å fortsette å stille spørsmål det kan være mange, eller ingen, svar på.