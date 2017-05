Moore har i hemmlighet laget dokumentar om Trump

Dokumentaren får tittelen «Fahrenheit 11/9", med referanse til 9. november, samme dag som Trump ble erklært som vinner av presidentvalget i USA. Tittelen ligner også Moores «Fahrenheit 9/11", som handler om tiden etter angrepene på USA 11. september 2001, kritiserer den daværende president George W. Bush og USAs krigsdeltakelse i Afghanistan og Irak.

I et intervju med Variety Magazine sier Moore at den nye filmen er et forsøk på å stoppe Trump.

– Uansett hva du møter ham med, har det ikke virket. Uansett hva som blir avslørt, blir han stående. Fakta, realitetene, kunnskap kan ikke slå ham. Selv om han begår selvpåførte skader, står han bare opp neste morgen og fortsetter og tvitrer. Det kommer til å få en slutt med denne filmen, hevder han.

Det er The Weinstein Company som har sikret seg rettighetene til Trump-dokumentaren.

Tidligere i måneden ble det kjent at Moore lager teater om Trump. Broadway-oppsetningen er en enmannsforestilling med navnet «The Terms of My Surrender», og har premiere på Belasco Theatre i New York 28. juli. Moore har skrevet stykket, har regien og han skal også fremføre det selv.