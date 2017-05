Munch-direktør Stein Olav Henrichsen: – Uklare ansvarsforhold ved Operaen skaper konflikt

I et debattinnlegg i Aftenposten onsdag skriver direktør ved Munchmuseet, Stein Olav Henrichsen, at dagens lederløsning i Den Norske Opera & Ballett gir et uavklart ansvarsforhold i organisasjonen.

Mens påtroppende operasjef Annilese Miskimmon snakker om «sine» visjoner og ikke om institusjonens, har musikksjef Karl-Heinz Steffens antageligvis sin egne.

– Trenger én leder

Henrichsen mener det er gammeldags å tro at individuelle, kunstneriske genier skal løse alles problemer.

Operaen trenger derfor en toppleder med mandat til å lede og samle de kunstneriske lederne og sørge for at alle i hele organisasjonen er sammen om visjoner og mål.

– Hvis det er slik at flere rapporterer uavhengig til styret, er det helt opplagt kime til konflikt. Det bør være én leder som rapporterer til styret og som har mandat til å sørge for at organisasjonen har en konsistent visjon og profil. Da vil de bli mer synlig og relevant ute i samfunnet, sier Henrichsen.

Dårlig kultur for konfliktløsing

Den pågående konflikten i Operaen kjenner han bare fra utsiden, men Henrichsen mener det er fragmenterte og uklare ansvars- og ledelsesforhold som skaper konflikter.

– Det virker som at det er dårlig kultur og praksis for å løse konflikter før de blir så store at de går ut av huset, sier han.

Henrichsen var operasjef i Bergen frem til 2010, og han har selv erfart konflikt mellom ulike kunstneriske ledere med ulike ambisjoner.

– Interessemotsetninger til ressurs- og tidsbruk skjer hele tiden i all kunstnerisk produksjon. Det vil alltid være større ambisjoner enn ressurser, men det trenger ikke bli konflikter ut av det. Man må diskutere seg frem til hva som best tjener hele organisasjonen, og én person må ta beslutningen dersom ønsker og behov trekker i ulike retninger, sier han.

Henrichsen understreker at årsaken til at han tar opp dette er at han håper den vanskelige situasjonen blir løst slik at Operaen kan fokusere på det kunstneriske, og ikke på konflikter.