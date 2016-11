– Vi glir! roper Eli Grimsby begeistret. – Vi glir!

Hun er ikke bare direktør for Kultur- og idrettsbygg, hun er også bygg- og anleggsingeniør. Og når hydrauliske jekker sender Munchmuseets glideforskaling 2,5 cm nærmere himmelen, er hun i sitt rette element.

Fakta: Glideforskaling Forskaling er veggene som holder den flytende betongen på plass til den har størknet og herdet. En glideforskaling er en form som monteres på bakkenivå. Etter hvert som det støpes og betongen herder, løftes formen av hydrauliske jekker. Jekkene klatrer på spesielle klatrestål som skjøtes etter hvert som formen glir oppover. Når forskalingen er hevet nye 2,5 centimeter fylles den med trillebårlass med betong som pumpes opp på toppen av bygget. Mens den størkner, flyttes forskalingen oppover.

Det er ikke byråd og advokat Geir Lippestad. Men han er imponert.

– Dette er ikke bare et hus som skal huse kunst, det er i seg selv kunst. Bygningskunst!

Krevende prosjekt

Prosjektdirektør Jard Bringedal tar det mer med ro. Han har jobbet med glideforskalinger på Nordsjø-konstruksjoner, som er mye større enn Munchmuseet, i 30 år. Han er nå i ferd med å støpe ytterveggene og det indre tårnet.

– Dette er en krevende glid fordi det er veldig mye som skal inn i den. Det er ikke bare en glatt vegg, arkitektene har lagt inn mange elementer, og de må legges inn nøyaktig der de skal være i det ferdige bygget. Når det er støpt, er det for sent.

Forbipasserende i Bjørvika-området vil kunne se forandringer i bybildet fra dag til dag. Munchmuseet skal på det meste vokse med opptil to meter i døgnet.

Fakta: Munchmuseet i et nøtteskall Edvard Munch testamenterte i 1940 alle sine etterlatte arbeider til Oslo kommune. Munch døde i 1944. Munch-museet som ble bygd på Tøyen for å huse samlingen, åpnet dørene for publikum i 1963, hundre år etter Munchs fødsel. Debatten om å flytte Munchs samlinger til et nytt museum har pågått siden starten på 2000-tallet. I 2008 ble et flertall i Oslo bystyre enig om å samlokalisere Munch-museet og Stenersen-samlingen i Bjørvika. I 2009 vant det spanske arkitektkontoret Herreros Arquitectos konkurransen om nytt museum med sitt bygg Lambda, men protestene mot bygget var store. I 2011 bestemte bystyret at Lambda skulle skrinlegges og at mulighetene for et nytt Munch-museum på Tøyen eller Tullinløkka skulle utredes. I 2013 ble det borgerlige byrådet enige med SV om å bygge «Lambda» i Bjørvika mot en storstilt oppgradering av Tøyen. Grunnsteinen ble lagt ned 14. oktober. Bygget skal etter planen åpnes for publikum i 2020. Bygget er budsjettert til å koste 2.761 millioner og får årlige driftsutgifter på 300 millioner kroner. Kilde: NTB

Står på pæler

Lenge har det tilsynelatende ikke skjedd noe der hvor Munchmuseet snart skal ruve. Men det er bare tilsynelatende.

– 311 pæler er dunket opptil 60 meter ned gjennom gjørme og gammel flis til solid fjell. Vi har bygget nytt land, den gamle kaien kunne ikke bære huset. Oppå pælene er det støpt en plate som resten nå skal reise seg fra. Og nå begynner arbeidene å synes, sier direktør Grimsby i det kommunale foretaket som er ansvarlig for byggingen.

Før helgen begynte arbeidet med glideforskalingen, og museumsveggene har allerede vokst ti meter, langt oppe i 2. etasje. Og nå skal det fortsette å gå unna!

– Ytterveggene, opp til knekken, skal være på plass før jul. De er nesten 40 meter høye, det indre tårnet skal støpes helt til topps, det blir 13 etasjer – 60 meter høyt, sier Grimsby, som jublet ganske uhemmet da hele greia vokste med nye 2,5 centimeter mens Aftenposten var på stedet.

Planlagt i detalj

Det handler om mye større tall enn et par centimeter: 700 tonn armering skal på plass og støtte opp 3.000 kubikkmeter betong i 10.000 kvadratmeter vegg med nøyaktig plasserte hull til vinduer og lufteluker og fester for innvendige gulv og utvendige fasadeplatter.

En sånn operasjon tar du ikke på hælen.

– Nei, den er planlagt i detalj over et halvt år. I et sånt prosjekt med så mange detaljer som må være på plass i tide, når det er støpt så er det støpt, er god planlegging er helt avgjørende. Dette er en av de mest avanserte og største landbaserte glidestøpene som er blitt gjennomført i Norge, og den skal stå ferdig før jul, sier Bringedal.

«Knekken» skal være ferdig støpt i løpet av våren. Deretter skal gulv legges på plass, fasadeplater monteres og hele det gigantiske bygget innredes.

Museet er planlagt å stå ferdig i desember 2019, og skal åpnes for publikum i 2020.

Frykter ikke sprekk

Og så skal det hele betales.

Byråd Lippestad har ingen angst.

– Nei, det ser bra ut så langt. Vi holder skjemaet både når det gjelder penger og tid. Og siden stadig flere entrepriser blir inngått og er avsluttet, så blir faren for en budsjettsprekk mindre for hver dag, sier han.

Lippestad frykter heller ikke at det skal bli vanskelig å fylle de digre byggene og områdene rundt med liv og røre.

– Nei, når alle hullene her er fylt med nye, flotte bygg er jeg sikker på at det kommer til å bli et veldig pulserende liv med utgangspunkt i museet, operaen og biblioteket. Jeg tror det vil bli så mye liv og røre at det vil bre seg langt opp i Kvadraturen.