Munchmuseets drømmegjester

Nanne Backer Fürst, Reidun Knudsen og Kari Nordeng står i spissen for den såkalte Tirsdagsklubben – en gjeng med voksne kunstinteresserte kvinner som hver tirsdag året rundt besøker et galleri eller et museum.

Kunstklubben har eksistert siden 1982, og i perioder har de fått økonomisk støtte fra «Den kulturelle spaserstokken». Med jevne mellomrom besøker klubben Munchmuseet, og denne uken tok direktør Stein Olav Henrichsen på seg spanderbuksen og bød på kaffe, kaker og gratis kunstomvisning i utstillingen Jorn+Munch.

– Man blir sprek av å gå på museum, mente Henrichsen. Han understreket at det er inspirerende for de ansatte ved museet med så mange trofaste publikummer.

– Det er av stor betydning for oss som jobber her. Dere er akkurat så trofaste som vi vil at publikum skal være, sa han til de fremmøtte kvinnene.

Nanne Backer Fürst er en av veteranene i klubben og synes det er stor stas at Henrichsen tar seg tid til å møte Tirsdagsklubben.

– Dette har vi aldri opplevd på noe annet museum. Det er alltid veldig hyggelig å besøke Munchmuseet. Vi liker både utstillingene og kafeen og vi kommer gjerne tilbake, sier hun.

Munchmuseet bygger lojalitet

Munchmuseet har startet en medlemsordning med et såkalt lojalitetsprogram, hvor man får privilegier i form av rabatt i museumsbutikken, invitasjon til åpninger og arrangementer og rabattert inngang på andre museer utenlands, blant annet Louisiana Museum of Modern Art utenfor København.

Ser til Danmark

Foreløpig har Munchmuseet 600 medlemmer, men ambisjoner er å bygge opp et vesentlig høyere medlemstall. Forbildet er Louisiana utenfor København som har over 50.000 medlemmer.

– Det er et langt stykke igjen, så nå er vi opptatt av å gjøre medlemsprogrammet bedre kjent. Vi vil bygge gode relasjoner til publikum og det er særlig viktig frem mot åpningen av det nye museet i Bjørvika, sier Henrichsen.

2017: Knausgård og Munch

Neste års store publikums-hit er forfatteren Karl Ove Knausgårds utstilling med Munch-verker.

Knausgård får plukke fritt i museets store samling og skal sammen med kunsthistoriker Kari J. Brandtzæg kuratere utstillingen som har fått navnet Mot skogen. Knausgård skriver også bok om sitt forhold til Edvard Munch, den skal utgis i samarbeid med Munchmuseet og Forlaget Oktober. Filmskaper Joachim Trier jobber dessuten med film om Knausgårds Munch-prosjekter.

– Munch, Knausgård og Trier er tre sterke navn. Det blir spennende å se hvordan det treffer publikum. Det vet vi jo aldri, sier Henrichsen.

