Musikere dør, og det gjør like vondt hver gang en favoritt eller historisk skikkelse brått er borte. Lemmy fra Motörhead (i romjulen 2015). David Bowie. Glenn Frey fra Eagles. Sir George Martin. Emmerson og Lake fra ELP. Phife Dawg fra A Tribe Called Quest. Prince. Alan Vega fra Suicide. Leonard Cohen.

Og nå, på første juledag, 53-åringen George Michael.

Listen over mer eller mindre kjente artister og bransjefolk som er gått bort det siste året har rundet 500 personer, ifølge nettsiden We Heart Music.

Årsaken er som regel at populærmusikkens førstegenerasjon av legender er i ferd med å bli gamle. Døden kommer naturlig for dem som begynte å markere seg fra 1950-, 60- og 70-tallet.

Det spesielle er at flere av artistene har avsluttet sin karrière med låter og album som adresserer døden direkte. Som et farvel, som sin dødsmesse. Ta en lytt til det siste fra Motörhead, Bowie og Cohen.

Les minneordet om David Bowie: Det største ikonet er borte.

Hadde arr ingen kunne se

Dødsmessens historie strekker seg langt tilbake. I 1791 døde komponist Wolfgang Amadeus Mozart før han fikk fullført sitt siste verk «Requiem». Opprinnelig skapt på bestilling, men Mozart skal ha følt det som han skrev sin egen dødsmesse.

Parallellen til David Bowies låt «Lazarus» er åpenbar:

«Look up here, I’m in heaven. I’ve got scars that can’t be seen. I’ve got drama, can’t be stolen. Everybody knows me now». «Look up here, man, I’m in danger. I’ve got nothing left to lose. I’m so high it makes my brain whirl. Dropped my cell phone down below».

Låten kom først, så videoen. Der vrir en bandasjert David Bowie seg i en sykeseng, før han med tydelig smerte skriver det som ligner et testamente og forsvinner inn i et skap noen har åpnet for ham.

Det så illevarslende ut. Få dager senere døde Bowie.

Se den sterke videoen til Bowies «farvellåt» «Lazarus»:

En hilsen fra det hinsidige

«Lazarus»-teksten er skrevet av en som visste at han skulle dø. De usynlige arrene er kreften i en mann som ikke kan gjøre mer, og som ikke lenger kan kommunisere.

Nå så langt borte at alt snurrer, mens han synger høyt: «This way or no way. You know, I’ll be free. Just like that bluebird. Now ain’t that just like me».

Tekstens enkle forståelse som en siste hilsen fra det hinsidige er fulgt av mer kompliserte tolkninger, blant annet om Bibelens to Lazarus-figurer. Om den ene som ble vekket fra det døde av Jesus, eller den andre som levde fattig på restene utenfor en rikmanns hus.

Han havnet hos Abraham da han døde, mens rikmannen endte sitt liv i pine og fortvilet ber Lazarus om å dra ned igjen for å advare andre som ham. Et slags varsel om å ikke la seg forlede av verdslig rikdom, fordi døden dømmer, var det det Bowie sang om her:

«By the time I got to New York. I was living like a king. Then I used up all my money. I was looking for your ass».

STEFAN WERMUTH / X90073

Svaret vet vi ikke, men rockestjernens siste mesterverk kan tolkes i evigheter. «I can’t give everything away», som David Bowie synger i Blackstar-albumets avslutningslåt. Han vet noe er galt, døden venter, men vil ikke fortelle det før han er borte.

Låten har for øvrig har en video der en animert Major Tom flyr ut i verdensrommet, for å knytte et bånd til «Space Oddity» og gjennombruddet i 1969 ...

Les minneordet om Prince: Han var den komplette musikeren.

Ser inn i dødes ansikt

Lettere er det å tolke tekstene på Motörheads siste album Bad Magic. Det kom en liten stund før frontmann Lemmy Kilmister døde 70 år gammel i romjulen i fjor:

«The Devil knows you now. The Devil will break your neck. Nobody will hear your call. Go, stare into the face of death».

Ikke mye håp om mange år igjen der, men Lemmy står på mens bassen ruller og rocken bråker rundt ham: «I don't want to hear your fairy tales. All I know is who I am. I'll never let you down. The last one you can trust until the end. Until the end. Go».

DYLAN MARTINEZ / X00177

Få uker før han døde spilte Motörhead fortsatt konserter, blant annet i Oslo. Lemmy visste hvor han skulle, og det var ikke samme vei som Bowie: «What will you say when God turns away. Running, jumping, praying it wasn't true. How would you look, without a clue. When the sky comes looking for you».

Gudene sier nei, det går til helvete, og Lemmy visste hvordan han skulle avslutte siste album. Med en cover av The Rolling Stones’ «Sympathy For The Devil».

Se hva som skjer når døden kommer på motorsykkel og skal på bar:

Synger seg klar for døden

Funkrocker Prince døde også i år, men så brått at han neppe rakk å reflektere musikalsk. 82-åringen Leonard Cohen hadde derimot vissheten da han jobbet med sitt You Want It Darker.

Albumet kom i høst, fattige tre uker før den canadiske legenden døde, og beskrivelsen «dødsmesse» ble raskt tatt i bruk. Ikke rart, med tekstlinjer som denne:

«If you are the dealer, let me out of the game. If you are the healer, I'm broken and lame. If thine is the glory, mine must be the shame. You want it darker. Hineni, hineni, hineni, hineni. I'm ready, my lord».

Hineni er hebraisk for «her er jeg», Det brister for Cohen, men han er klar. På albumet synger han gjentatte ganger om slukke flammen, forlate bordet, om å reise uten «bagasje» dit han skal. Mannens mørke røst og den svale, melodiske musikken under gir forberedelsene til døden en nærmest merkelig ro.

Se tekst-video til tittelkuttet fra Cohens siste, sterke album:

Som romantiker synger Cohen mest om kjærlighetens slutt, men det er umulig ikke å tolke sangpoeten dobbelt. I «I’m leaving the table, I’m out of the game», og i linjer fra «Travelling Light»:

«Traveling light, it's au revoir. My once so bright, my fallen star. I'm running late, they'll close the bar. I used to play one mean guitar. I guess I'm just somebody who, has given up on the me and you».

Leonard Cohen funderte over livets mening i hele sitt skaperverk. Her fikk han sagt sitt «au revoir» til ekskjærester, fans og verden med en fabelaktig messe om avsluttet kjærlighet og død.

Les minneordet om Leonard Cohen: So long, Leonard.

Desperasjonen som følger døden

Døden trengte seg også på i Nick Caves album Skeleton Tree, men på en annen måte. Mye der handler om den brå døden til hans ene tvillingsønn, som falt fra en klippe i narkorus, og fortvilelsen som følger hendelsen.

Selv en alltid troende Cave sliter med å finne meningen i ting. «With my voice, I am calling you» synger han hjerteskjærende sårt i åpningen «Jesus Alone», men får naturligvis ingen svar. Desperasjonen gnager, og når Cave og den danske sopranen Else Torp sammen kjemper seg gjennom «Distant Sky», er sammenbruddet nært:

«They told us our gods would outlive us. They told us our dreams would outlive us. They told us our gods would outlive us. But they lied».

Det gjør vondt for Nick Cave, men hans Skeleton Tree ble et av årets musikalske høydepunkt.

Se videoen til albumets svært sterke åpningslåt «Jesus Alone»:

«Just remember that death is not the end»

Så, hvem blir den neste? Til å dø, og til å lage musikk om det? Brian Wilson, Joni Mitchell, Keith Richards? Det beste er vel å hverken tippe eller tro, men én kandidat stikker seg ut.

Årets nobelprisvinner i litteratur, 75-åringen Bob Dylan. Ikke at man ønsker at Dylan skal dø, men fordi han er den fremste til å skrive flere sterke tekster om dette som Bowie og Cohen.

Dylan har skrevet om livets største tema før. «When you’re standing at the crossroads that you cannot comprehend, just remember that death is not the end» sang han i 1988.

Et tiår senere, på Time Out Of Mind, banker døden på igjen. Ikke bare i «trying to get to heaven before they close the door», men også i bekmørke «Not Dark Yet»:

«Every nerve in my body is so naked and numb, I can't even remember what it was I came here to get away from. Don't even hear the murmur of a prayer, it's not dark yet, but it's getting there».