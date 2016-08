Garfield Larmond

Young Thug er for tiden en av verdens mest verdsatte rappere og vekker sterke følelser hos mange, både positive og negative. Spesielt musikkjournalister går høyt og hardt ut i sin lovprisning av og synsing om den tjuefem år gamle seksbarnsfaren fra Atlanta. Er han for god for denne verden?

Hans nye miksteip JEFFERY får flere til å se spøkelser på høylys dag. Misforstå meg rett, Young Thug er helt rå, men Young Thug er også en artig fyr med masse humor og alt han ytrer er ikke nødvendigvis en uttalelse av nær guddommelig betydning.

Hør ukens beste låter:

Ser sammenhenger som ikke alltid er der

Alle sporene på JEFFERY har fått navn etter mennesker han ser opp til, men titlene på låtene virker noe mer tilfeldig enn Thug-elskende journalister skal ha det til.

Det dancehallinspirerte åpningssporet «Wyclef Jean» er en litt glad og klein låt, akkurat som Wyclef Jean. Når forelskede skribenter bombastisk erklærer at han på hver eneste låt virkelig trekker ut essensen av de nevnte personene ser de sammenhenger som ikke alltid er der.

Fremtiden er sent ute

Det er ingen åpenbar sammenheng mellom låten «Swizz Beatz» og DMX-produsenten. Sangen matcher dog kjolen Thug har på seg på det allerede legendariske cover-bildet veldig godt.

«Future Swag» er derimot nesten en parodi på Atlanta-kollegaens «Fuck Up Some Commas», men er snarere en slags hommage. Han rapper like uforståelig som Future, men mye fortere. Det høres ut som fremtiden er sent ute til en avtale.

Nylig uttalte Thug i et intervju sammen med forloveden Jerrika Karlae at han ikke liker sex noe særlig, men i likhet med mye annet virker det mest som noe tilfeldig tull han fant på den dagen. «RiRi» handler åpenbart om en seksuell relasjon, og er et av miksteipens musikalske høydepunkter.

Kontrastene som gjør Young Thug interessant

«Guwop» omfavner kontrastene som gjør Young Thug interessant. Han sier at han skyter ungen din før han skyter deg, og han gjør det mens han er «fresh as a bitch».

Han er kjent for å være noe så sjeldent som en kjønnsoverskridende gangster. Den androgyne stilen kombinert med den supermaskuline gangsterbakgrunnen gjør ham til en mer kompleks karakter enn de fleste andre rappere.

Ikke den første rapperen med kjole

Han er ikke den første rapperen som har tatt på seg kjole, men da André 3000 opptrådte i kjole på Grammy-utdelingen var det ikke noe truende ved ham. Young Thug tar på seg kjole og kommer for å skyte deg. Og muligens presten.

Det er noen av de samme kontrastene som gjør Gucci Mane, eller Guwop, interessant. Han er en gangster som skiller seg ut. Ikke i den grad at han går med kjole, han er bare en veldig rar fyr.

Gucci er en av rapperne som ubestridt har hatt størst betydning for rap de ti siste årene, og Young Thug er en av mange som er tydelig inspirert av ham. Han er som en intens og animert skrulle-variant av Gucci, med inspirasjon fra Lil Waynes melodiøse og hektiske måte å rappe på.

Gnålekonkurranse mellom ung og gammel hund

Låten som har skiftet navn fra «Elton» til «Pop Man» og deretter til «Kanye West» gjestes av nevnte Wyclef Jean og høres ut som en gnålekonkurranse mellom en ung og en gammel hund. Er Kanye den gamle hunden, mens unge Thug gjør ham i nakken?

Young Thug kan være utmattende å høre på. Det er mye gauling og kakling, men han er til gjengjeld så god til å lage musikk at det er en takknemlig oppgave å høre på ham.